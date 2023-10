"Ich kann nicht verstehen, dass er bei Arsenal in der Startelf steht": Gunners-Legende kritisiert Kai Havertz

Auf der Insel hagelt es seit Wochen Kritik an Kai Havertz. Erneut arbeitet sich ein Ex-Gunner an ihm ab.

WAS IST PASSIERT? Ex-Arsenal-Profi Emmanuel Petit hat die Leistungen von Kai Havertz bei den Gunners erneut kritisiert und Teammanager Mikel Arteta nahegelegt, den deutschen Nationalspieler nicht mehr in die Startelf zu stellen. Havertz hatte nach enttäuschenden ersten Wochen in London gegen Bournemouth (4:0) per Strafstoß sein erstes Tor erzielt. Anschließend enttäuschte der ehemalige Chelsea-Angreifer aber in der Champions League beim 1:2 in Lens und wurde nach 70 Minuten ausgewechselt.

WAS WURDE GESAGT? Petit sagte bei compare.bet mit Blick auf Havertz: "Ich weiß, was Arteta mit ihm vorhat. Aber da gibt es Spieler auf der Bank, die sich fragen: 'Warum spiele ich nicht?' Denn manche Spieler auf dem Rasen sind nicht gut genug und starten jedes Spiel."

Arteta müsse "vorsichtig sein" und nicht versuchen, das Selbstvertrauen einiger Spieler "auf Kosten von anderen in der Mannschaft" zu stärken.

Petit, der mit Frankreich 1998 Weltmeister wurde und von 1997 bis 2000 für Arsenal spielte, erklärte zudem: "Das Tor gegen Bournemouth wird ihm einen großen Schub geben, aber er muss jetzt konstant liefern. Denn gegen Lens war das schon wieder eine schwache Leistung. Ich kann nicht verstehen, dass er bei Arsenal in der Startelf steht, denn er hat einfach kaum Einfluss auf die Spiele."

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Havertz wechselte in diesem Sommer von Chelsea zu Arsenal und kostete 75 Millionen Euro Ablöse. Besagter Treffer am vergangenen Wochenende war der erste Scorerpunkt des 24-Jährigen in elf Partien für seinen neuen Verein.