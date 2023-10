José Mourinho nach Saudi-Arabien? "Bin mir ziemlich sicher"

José Mourinho wird in seiner Karriere auch noch einmal in Saudi-Arabien trainieren. Davon ist der Portugiese selbst überzeugt.

WAS IST PASSIERT? Der portugiesische Startrainer Jose Mourinho vom italienischen Top-Klub AS Rom steht einem Wechsel nach Saudi-Arabien offen gegenüber.

WAS WURDE GESAGT? "Niemand kennt die Zukunft, aber ich bin überzeugt, dass ich auch in Arabien arbeiten werde", sagte der 60-Jährige in einem Interview mit dem ägyptischen TV-Sender MBC. "Ich weiß nicht, wann, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es auf jeden Fall tun werde."

WAS IST DER HINTERGRUND? Nach dem schlechten Saisonstart steht der zweimalige Champions-League-Sieger unter Druck. Mit acht Punkten aus sieben Spielen liegt das Mourinho-Team nur auf Rang 13 - holte aber immerhin sowohl in der Liga (2:0 gegen Frosinone Calcio) als auch unter der Woche in der Europa League (4:0 gegen Servette Genf) zuletzt zwei Siege.

"Ich bin jetzt bei AS Rom, ich konzentriere mich voll auf die Mannschaft, und ich werde bis zu meinem letzten Tag hier alles geben", sagte Mourinho, der mit der Roma 2021 die Conference League gewann und in der vergangenen Saison im Finale der Europa League stand.

WIE GEHT ES WEITER? Und dennoch: Laut der Tageszeitung Corriere dello Sport soll Mourinho bei einer weiteren Niederlage am Sonntag (18 Uhr) gegen Cagliari Calcio vor dem Aus stehen.