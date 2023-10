Job steht auf dem Spiel! José Mourinho könnte bei AS Rom wohl entlassen werden

José Mourinhos Job steht wohl auf dem Spiel, denn Berichten zufolge könnte die Roma ihn entlassen, sollte seine Mannschaft gegen Cagliari verlieren.

WAS IST PASSIERT? José Mourinho steht bei der Roma offenbar zur Diskussion. Wie die Corriere dello Sport berichtet, könnte der Portugiese bei einer Niederlage am Wochenende bei Tabellenschlusslicht Cagliari entlassen werden.

WAS IST DER HINTERGRUND? Die Römer belegen mit acht Punkten aus sieben Spielen in der Serie A lediglich den 13. Platz. Allerdings ist die jüngste Entwicklung mit zwei Siegen in Folge eigentlich positiv: In der Liga wurde Frosinone Calcio mit 2:0 bezwungen, in der Europa League gelang ein 4:0-Erfolg gegen Servette Genf. Sollte sich die Roma dazu entschließen, Mourinho nach dem Sonntagsspiel zu entlassen, würde der 60-Jährige zum fünften Mal in seiner Karriere vor die Tür gesetzt werden. Zuletzt wurde Mourinho im April 2021 bei Tottenham entlassen.

WIE GEHT ES WEITER? Am Sonntag (18 Uhr) geht es für Mourinho in das angebliche Entscheidungsspiel bei Cagliari. Sollte die Roma die Partie für sich entscheiden, wäre es der erste Auswärtssieg in der aktuellen Serie-A-Saison.