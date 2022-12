Im Finale der Weltmeisterschaft trifft Lionel Messi am Sonntag mit Argentinien auf Frankreich. Hört er nach der WM auf?

Am Sonntagnachmittag trifft Lionel Messi im WM-Finale mit der argentinischen Nationalmannschaft auf Frankreich. Anpfiff ist um 16 Uhr im Lusail Stadion. Könnte die Partie die letzte in der Karriere des siebenmaligen Weltfußballers sein?

Zu Beginn des Turniers sah es für Messi und Co. nicht sonderlich rosig aus. Zwar traf der PSG-Star beim Auftaktspiel gegen Saudi-Arabien vom Punkt, doch der Treffer reichte nicht, um die Blamage gegen den Underdog zu verhindern. Im weiteren Verlauf kämpften sich die Argentinier seitdem eindrucksvoll zurück.

Mit fünf Toren und drei Vorlagen hat Messi daran einen massiven Anteil und könnte sich gegen die Équipe Tricolore unsterblich machen. Bereits jetzt wird jedoch auch über seine Zukunft nach der WM spekuliert.

Hört Lionel Messi nach der WM auf? GOAL verrät Euch, was bisher bekannt ist.

Hört Lionel Messi nach der WM bei PSG auf?

Als Weltmeister abtreten - das klingt nach dem perfekten Ende für einen der Besten, die jemals den Fußballplatz betreten haben. Könnte es so auch für Lionel Messi kommen? Bisher deutet zumindest auf Vereinsebene wenig darauf hin.

So steht der 35-Jährige bei Paris Saint-Germain noch bis zum Saisonende unter Vertrag und auch dann muss noch nicht Schluss sein. Denn nach Informationen von GOAL und SPOX möchte PSG seinem Superstar direkt im Anschluss an die WM ein Angebot über einen neuen Vertrag bis 2025 mit der Option auf ein weiteres Jahr unterbreiten.

Getty

Daneben ist auch ein Abgang aus Paris denkbar. Während eine Rückkehr zum FC Barcelona trotz anhaltender Spekulation eher unwahrscheinlich ist, halten sich weiterhin Gerüchte über einen Wechsel in die MLS. So wurde bereits über einen Transfer zum Beckham-Klub Inter Miami berichtet, Messis Berater dementierte jedoch.

Eine Entscheidung über Messis Vereinskarriere steht also noch aus. Der volle Fokus des Offensivkünstlers liegt derzeit auf der Weltmeisterschaft, erst danach möchte er sich über seine Zukunft bei PSG Gedanken machen. Eine Verbleib ist derzeit jedoch das realistischste Szenario.

Hört Lionel Messi nach der WM in der Nationalmannschaft auf?

Während ein Karriereende bisher nicht in Sicht scheint, ist Messis Zukunft in der Nationalmannschaft hingegen völlig offen. Eines ist dabei bereits sicher: Bei der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko wird der dann 39-Jährige nicht von der Partie sein.

"Ich bin sehr glücklich, meine Reisen zu WM-Turnieren mit meinem letzten Spiel in einem Finale zu beenden", sagte er nach der Halbfinal-Sieg gegen Kroatien (3:0): "Bis zur nächsten WM sind es viele Jahre, und ich glaube nicht, dass ich es bis dahin schaffe. Und es so zu Ende zu bringen, ist das Beste."

Als Rücktritt aus der Nationalmannschaft sind die Aussagen jedoch noch nicht zu interpretieren. Bereits 2024 steht in Ecuador die nächste Copa América an, wo Argentinien seinen Erfolg von 2021 wiederholen möchte. Ob Messi mit dabei sein wird, bleibt abzuwarten.

Hört Lionel Messi nach der WM auf? - Seine Rekorde für die Nationalelf

Bereits jetzt ist Messi mit 96 Treffern in 171 Einsätzen Rekordspieler sowie -torjäger der Albiceleste und löste mit seinem elften WM-Tor im Halbfinale gegen Kroatien Gabriel Batistuta als besten argentinischen WM-Torschützen ab. Am Sonntag könnte er zudem an Lothar Matthäus vorbeiziehen und mit 26 Einsätzen bei einer Weltmeisterschaft neuer Rekordhalter werden.

Um seiner Karriere die Krone aufzusetzen, fehlt "La Pulga" nur noch der WM-Titel. Damit würde er es seinen Idolen Diego Maradona (1986) und Mario Kempes (1978) gleichtun, die die bisher einzigen beiden WM-Pokale nach Argentinien holten.

Hört Lionel Messi nach der WM auf? - Die Übertragung des Finales im TV und im LIVE-STREAM

Ihr wollt Messis letztes WM-Spiel live verfolgen? Dann könnt Ihr zwischen zwei Alternativen wählen. Während die ARD das Spiel im Free-TV zeigt, hat sich der Bezahlsender MagentaTV die Pay-TV-Rechte für das gesamte Turnier gesichert.

Beide Sender zeigen die Partie nicht nur im linearen TV, sondern auch im LIVE-STREAM. Abrufbar sind die Streams unter sportschau.de sowie auf der offiziellen Website von MagentaTV. Alle weiteren Infos zur Übertragung findet Ihr in einem separaten Artikel.

Event WM-Finale 2022 Partie Argentinien vs. Frankreich Anstoß Sonntag, 18. Dezember 2022, 16 Uhr Free-TV ARD Pay-TV MagentaTV LIVE-STREAM sportschau.de, Magenta TV LIVE-TICKER GOAL