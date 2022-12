PSG plant Vertragsverlängerung mit Lionel Messi - Barça-Rückkehr oder MLS-Wechsel unwahrscheinlich

Wo spielt Lionel Messi in der kommenden Saison? Diese Frage ist weiterhin unbeantwortet, doch es zeichnet sich eine Tendenz ab.

WAS IST PASSIERT? Paris Saint-Germain wird seinem argentinischen Superstar Lionel Messi nach Informationen von GOAL und SPOX im Anschluss an die Weltmeisterschaft 2022 in Katar ein Angebot für eine Vertragsverlängerung unterbreiten.

WAS IST DER HINTERGRUND? Messi hat bei PSG noch bis 2023 Vertrag, das neue Angebot soll bis 2025 gehen oder ein Jahr mit Option auf eine weitere Spielzeit enthalten. In Sachen Gehalt sollen Messi ähnliche Konditionen wie in seinem aktuellen Arbeitspapier geboten werden.

WIE GEHT ES WEITER? Der Fokus des 35-Jährigen liegt aktuell auf der WM, dort träumt Argentinien vom Titel und trifft im Achtelfinale auf Australien. Deshalb blendet Messi jegliche Anfragen derzeit aus, doch die Pariser Verantwortlichen haben der Messi-Seite bereits mitgeteilt, dass es nach dem Turnier ein Angebot geben wird, da man nach Startschwierigkeiten höchst zufrieden mit der Entwicklung des Ausnahmekönners im Prinzenpark ist.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Messi kam 2021 ablösefrei vom FC Barcelona zu PSG, nachdem die Katalanen eine Verlängerung mit ihrem Aushängeschild aufgrund finanzieller Probleme nicht stemmen konnten. Seitdem wird immer wieder über eine Rückkehr Messis ins Camp Nou spekuliert, doch realistisch ist das nach Informationen von GOAL und SPOX nicht.

Auch ein Wechsel in die MLS im kommenden Sommer zu Inter Miami ist trotz hartnäckiger Gerüchte noch keine Option. Messi wird sich nach der Weltmeisterschaft Gedanken über seine Zukunft machen, wahrscheinlichstes Szenario ist ein Verbleib in Paris - für mindestens ein weiteres Jahr.

