Lionel Messi: Berater dementiert Bericht über bevorstehenden Wechsel zu Inter Miami

Wechselt Lionel Messi kommendes Jahr zu Inter Miami in die MLS? Laut seinem Berater ist an den Spekulationen nichts dran.

WAS IST PASSIERT? Marcelo Méndez, einer der Berater von Superstar Lionel Messi, hat einen Bericht dementiert, wonach der Offensivmann von Paris Saint-Germain in fortgeschrittenen Verhandlungen mit Inter Miami über einen Wechsel in die MLS stehen soll.

WAS WURDE GESAGT? "Das ist falsch", betonte Méndez beim US-Fernsehsender CNN und führte aus: "Es gibt keine Verhandlungen, dass Lionel in der nächsten Saison zu Inter Miami wechselt."

WAS IST DER HINTERGRUND? Die Times hatte berichtet, dass Messi bereits kurz vor einer Einigung mit Miami über einen Wechsel im Sommer 2023 stehen soll. Klub-Besitzer David Beckham wolle den 35-jährigen Argentinier demnach zum bestbezahlten Spieler in der Geschichte der MLS machen.

DIE BILDER ZUR NEWS:

WIE GEHT ES WEITER? Messi, der aktuell mit Argentinien die WM in Katar spielt, steht bei PSG noch bis Ende Juni 2023 unter Vertrag. Theoretisch könnte er den französischen Meister nächsten Sommer also ablösefrei verlassen, wenngleich Paris noch auf eine Verlängerung hofft und in Messis Kontrakt auch eine Option auf ein weiteres Jahr bei PSG enthalten ist.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Nachdem sich Messi, der 2021 aus Barcelona zu PSG gekommen war, in seiner ersten Saison bei den Franzosen noch oft schwertat, lief es in der aktuellen Spielzeit bisher besser. Der siebenmalige Weltfußballer steht bei zwölf Toren und 14 Vorlagen in 19 Einsätzen.