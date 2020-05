Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird BVB gegen Schalke 04 übertragen

Die Bundesliga läuft wieder an und mit BVB gegen Schalke 04 steht ein Kracher an. Hier erfahrt Ihr, wie das Duell live im TV und LIVE-STREAM läuft.

Die ist zurück! Nachdem der Ball aufgrund der Coronavirus-Pandemie über zwei Monate lang ruhte, wird der Spielbetrieb nun wieder aufgenommen. Die letzte Bundesligapartie vor der Unterbrechung fand am 11. März statt. Am Samstagmittag kommt es zum Duell zwischen Borussia Dortmund und dem in der Bundesliga. Anpfiff der Partie im Signal-Iduna-Park ist um 15.30 Uhr .

Goal hat für Euch zusammengestellt, wie Ihr das Duell zwischen dem BVB und Schalke heute live im TV und LIVE-STREAM sehen könnt.

Fußball heute live im TV: So wird BVB ( ) vs. FC Schalke 04 übertragen

Gleich zu Beginn die gute Botschaft für alle Anhänger der Dortmunder sowie Fans von S04: Das Revierderby wird an diesem Samstag live zu sehen sein - in Ausschnitten auch im Free-TV. Mehr Informationen dazu folgen jetzt.

Fußball LIVE im TV: So wird Borussia Dortmund vs. Schalke 04 gezeigt

Wer die kompletten 90 Minuten zwischen den beiden Erzrivalen aus dem Revier sehen will, kommt an Sky nicht vorbei. Der Pay-TV-Sender überträgt BVB gegen Schalke 04 in voller Länge.

Der Bezahlsender teilt sich in der Saison 2019/20 die Übertragungsrechte für die Bundesliga mit dem Streamingdienst DAZN. Im Fall der Partie zwischen Dortmund und Schalke ist Sky im Besitz der Übertragungsrechte und wird die Begegnung sowohl als Einzelspiel als auch in der Konferenzschaltung anbieten.

Das Duell wird am Samstag ab 15.30 Uhr auf dem Kanal Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga 2 HD übertragen. Die Vorberichterstattung läuft bereits ab 14 Uhr. Als Kommentator für die kompletten 90 Minuten ist Jonas Friedrich im Einsatz.

Fußball heute live im Free-TV: Sky zeigt die Konferenz kostenlos

Die Bundesligapartie kommt an diesem 26. Spieltag tatsächlich live im Free-TV. Sky Sport News HD zeigt / überträgt das Spiel im Rahmen der Sky-Konferenz live im frei empfangbaren Fernsehen. Der Grund dafür ist das Coronavirus, weswegen Sky sich dazu entschieden hat, Fußball live im Free-TV auszustrahlen.

Daher könnt Ihr dort vereinzelt Ausschnitte aus der Partie sehen - und verpasst natürlich kein Tor oder dergleichen.

Als Alternative zur TV-Übertragung kann man das Heimspiel von Schwarz-Gelb gegen Königsblau auch per LIVE-STREAM verfolgen. Sämtliche Informationen hierzu erhaltet Ihr im folgenden Abschnitt.

BVB (Borussia Dortmund) gegen Schalke 04 Fußball heute im LIVE-STREAM

Wenn das Revierderby zwischen Dortmund und Schalke am heutigen Samstag um 15.30 Uhr angepfiffen wird, könnt Ihr einerseits - wie bereits erwähnt - auf die TV-Übertragung bei Sky zurückgreifen. Alternativ besteht die Möglichkeit, die Partie im LIVE-STREAM zu sehen.

BVB gegen FC Schalke 04 heute live im Stream bei Sky Go sehen

Wer Kunde bei Sky ist, hat alternativ zur Übertragung im TV die Möglichkeit, über das Online-Portal Sky Go auf die Live-Inhalte des Senders zugreifen zu können. Darauf könnt Ihr dann per Web-App oder via Tablet oder Smartphone live bei der Partie dabei sein.

Die Übertragung via Sky Go ist dabei deckungsgleich mit der im TV, dementsprechend könnt Ihr je nach Geschmack entscheiden, welche Option Euch besser zusagt.

Borussia Dortmund vs. FC Schalke 04 heute im LIVE-STREAM via Sky Ticket verfolgen

Für diejenigen von Euch, die kein Mitglied bei Sky sind, aber keinesfalls auf das Kräftemessen zwischen Dortmund und Schalke verzichten wollen, bietet der Bezahlsender noch eine weitere Möglichkeit: Das Sky Ticket .

Einmal erworben, erhaltet Ihr einen 24-Stunden-Zugang zum Service von Sky. So könnt Ihr live beim Spiel dabei sein und seid an kein Abonnement gebunden.

Sky Sport News HD zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Schalke 04 kostenlos live im Stream

Sky Go und Sky Ticket sind kostenpflichtige Optionen, wie Ihr die vollen 90 Minuten zwischen dem BVB und Schalke anschauen könnt. Doch geht das auch kostenlos?

Nein, die vollen 90 Minuten bekommt Ihr bei Sky Sport News HD nicht zu sehen. Dafür kommt das Spiel als Teil der Konferenz live im Stream. Dieser LIVE-STREAM ist frei empfangbar und kann an diesem Samstag ausnahmsweise mit der Bundesliga live dienen.

BVB (Borussia Dortmund) gegen Schalke 04: Die Bilanz vor dem Spiel heute

BORUSSIA DORTMUND (wettbewerbsübergreifend 113 Duelle) SCHALKE 04 38 Siege 39 36 Unentschieden 36 39 Niederlagen 38 177 Tore 167

Vorbericht zum Duell BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Schalke 04 heute: Das frustrierendste aller Derbys

Legendäre Revierderbys zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04 gab es viele. Das ungewöhnlichste der Geschichte erwartet die Erzrivalen am Samstag.

Vor dem frustrierendsten aller Revierderbys leidet auch der Rekordsieger. "Mir blutet das Herz", sagte Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc, Schalke-Trainer David Wagner fühlt sich gar wie vor einem Testspiel. In 177 Auflagen des Ruhrpott-Klassikers hat es vom Hundebiss ins Hinterteil über das Torhüter-Kopfballtor bis zum 4:4 nach 4:0 fast jedes denkbare Drama gegeben - aber kein Geisterderby unter Laborbedingungen.

"Es wird das ungewöhnlichste Derby der Geschichte", sagte BVB-Lizenzspielerchef Sebastian Kehl vor dem kurios-bitteren Treffen der Erzrivalen im verwaisten Signal-Iduna-Park am Samstag (15.30 Uhr/Sky). "Dieses Spiel lebt von den Fans, ihren Emotionen, von der Begeisterung im Stadion. Das alles werden wir nicht erleben."

Zorc hat für den BVB als Spieler zehn Derbys gewonnen, kein anderer siegte im ewig jungen Duell zwischen Schwarz-Gelb und Blau-Weiß häufiger. Die innere Hitze und Aggression ergibt sich für ihn üblicherweise aus der Brisanz im brodelnden Hexenkessel: "Wir brauchen diesmal ohne die Fans, ohne die Südtribüne ein höheres Maß an Eigendynamik und Eigenmotivation."

Das Spiel wird wohl im Kopf entschieden - und die Schalker wittern ihre große Chance. Im März, da wären sie angesichts von sieben Spielen in Serie ohne Sieg klarer Außenseiter gewesen. Aber so? "Die Dortmunder sind genauso im Nebel wie wir", sagte Wagner, der gegen das Gefühl der "Vorbereitung auf das erste Testspiel der Saison" zu kämpfen hat. Keiner weiß, wo er steht, alles scheint möglich. Ohnehin hat Schalke nur eines der vergangenen acht Ligaderbys verloren.

Dem BVB wäre das Duell vor der zweimonatigen Corona-Zwangspause mit Sicherheit lieber gewesen. Mit sieben Siegen in acht Rückrundenspielen hatte die Mannschaft von Trainer Lucien Favre einen schönen Lauf. Kapitän Marco Reus (Adduktorenverletzung) wäre zwar auch vor zwei Monaten ausgefallen, doch nun muss Favre im defensiven Mittelfeld Emre Can und Axel Witsel (beide muskuläre Probleme) sowie Innenverteidiger Dan-Axel Zagadou (Knieverletzung) ersetzen. "Wir müssen alles respektieren", sagte der Schweizer, der von "einer großen Herausforderung für alle Trainer und alle Mannschaften" spricht.

Vier Punkte beträgt der Rückstand des BVB auf Spitzenreiter Bayern München, ein erneuter Ausrutscher gegen Schalke (wie im Vorjahr beim 2:4 am 27. April) könnte bereits das Ende aller Titelträume bedeuten. Für Zorc allerdings ist angesichts der diffusen Lage "jetzt nicht der Moment, um über die Meisterschaft zu reden".

Einig sind sich die Protagonisten darüber, dass wohl kein Zuckerfußball höchster Güteklasse zu erwarten ist. "In der Regel sieht das erste Spiel nach einer längeren Pause in der Vorbereitung nicht so prickelnd aus", sagte Wagner.

In Abwesenheit von Omar Mascarell und Benjamin Stambouli könnte Daniel Caligiuri die Schalker als Kapitän aufs Feld führen. "Alle sind heiß auf das Derby. Wir müssen versuchen, uns selbst zu pushen", versicherte Caligiuri und forderte, der Kopf müsse "richtig eingestellt sein". Ozan Kabak wird ebenfalls fehlen.

Fehlen sollen diesmal unbedingt auch die Fans - selbst vor dem Stadion. Sie sollten sich hüten, sich zu versammeln, ansonsten "können sie oder andere vielleicht nie wieder ein Derby gucken", sagte Dortmunds Oberbürgermeister Ullrich Sierau: "Wir wollen dafür sorgen, dass die Null steht - die Null bei der Infektionskette." Die Null stand bei beiden Teams allerdings auch im Hinspiel.

Quelle: SID