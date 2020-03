Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Schalke 04 live im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung zum Revierderby in der Bundesliga

Das Revierderby steht auf dem Programm: Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Schalke 04 live im TV und LIVE-STREAM?

Schwarz-Gelb gegen Königsblau - das Revierderby steht vor der Tür: Am Samstag treffen der BVB ( ) und der aufeinander. Anpfiff im Signal Iduna Park ist um 15.30 Uhr.

Der BVB ist in einer guten Verfassung. Seit dem 3:4 in Leverkusen hat das Team von Lucien Favre in der nicht mehr verloren. Zuletzt siegten Witsel, Sancho und Co. mit 2:1 in Gladbach. In der UEFA Champions League flog man durch ein 0:2 bei PSG (Paris Saint-Germain) im Achtelfinale raus.

Auf der Gegenseite kommt der FC Schalke 04 mit einer Negativbilanz nach Dortmund. Die Wagner-Elf schied gegen den FC Bayern aus dem aus und musste sich auf fremdem Geläuf zuletzt dem 1. FC Köln mit 0:3 geschlagen geben. Schafft Schalke nun im Revierderby die große Wende?

Übrigens muss das Spiel zwischen dem BVB und Schalke als Geisterspiel, d.h. ohne Fans ausgetragen werden. Grund dafür ist eine Sicherheitsmaßnahme aufgrund der Verbreitung des Coronavirus'.

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Schalke 04 live im TV und LIVE-STREAM? Goal liefert alle Informationen zur Übertragung des Revierderbys in der Bundesliga. Außerdem: Der Direktvergleich und die Aufstellung beider Teams.

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Schalke 04? Das Revierderby auf einen Blick

Duell BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Schalke 04 Datum Samstag, 14. März - 15.30 Uhr Ort Signal Iduna Park, Dortmund Zuschauerkapazität 81.365 Plätze

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Schalke 04 live im TV?

BVB (Borussia Dortmund) gegen FC Schalke 04 - so lautet das Samstagsspiel in der Bundesliga. Doch wer zeigt / überträgt das Revierderby am Samstag live im TV und LIVE-STREAM? Goal sagt es Euch in diesem Abschnitt.

Sky zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Schalke 04 live im TV

In dieser Bundesliga-Saison hat erneut der Unterföhringer TV-Sender Sky die Rechte an der Übertragung der Bundesliga live im Fernsehen. Der Kanal zeigt / überträgt das Revierderby in voller Länge live.

Die vollen 90 Minuten kommen am Samstag ab 15.10 Uhr live und exklusiv bei Sky. Auf Sky Sport Bundesliga 2 HD könnt Ihr sehen, wie das Spiel zwischen den beiden Erzrivalen läuft und welches Team gewinnt.

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Schalke 04 live im TV bei Sky sehen - das Einzelspiel und die Konferenz

Übertragungsbeginn : 14 Uhr

: 14 Uhr Konferenzstart : 15.30 Uhr

: 15.30 Uhr Kommentator im Einzelspiel: Wolff Fuss

im Einzelspiel: Wolff Fuss Einzelspiel: Sky Sport Bundesliga 2, Konferenz: Sky Sport Bundesliga 1

Um auf den Sender von Sky zugreifen zu können, benötigen Fans allerdings ein Abonnement beim Bezahlsender aus Unterföhring. Welche Pakete dort zur Auswahl stehen, lest Ihr auf der offiziellen Sky-Webseite.

🙏 Wir bitten Euch um Verständnis, Borussen!



Seht bitte davon ab, #BVBS04 in unmittelbarer Nähe des @SIGNALIDUNAPARK zu verfolgen.



ℹ️ https://t.co/OQEfgDpL0N pic.twitter.com/SLmbKDVY7h — Borussia Dortmund (@BVB) March 12, 2020

Zeigt / überträgt das Free-TV BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Schalke 04 live?

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Schalke 04 wird live bei Sky gezeigt / übertragen, soviel steht fest. Doch wie kommen die 90 Minuten des Revierderbys noch live im TV?

Ja, die Bundesligapartie kommt an diesem 26. Spieltag tatsächlich live im Free-TV. Sky Sport News HD zeigt / überträgt das Spiel im Rahmen der Sky-Konferenz live im frei empfangbaren Fernsehen. Der Grund dafür ist das Coronavirus, weswegen Sky sich dazu entschieden hat, Fußball live im Free-TV auszustrahlen.

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Schalke 04 live im Free-TV bei Sky Sport News HD in der Konferenz - alle Spiele

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Schalke 04

Hoffenheim vs.

Köln vs. Mainz

Leipzig vs. Freiburg

Eine Alternative zu Sky und Sport News HD? Die gibt es, denn BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Schalke 04 wird auch live im Stream übertragen.

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Schalke 04 im LIVE-STREAM?

Wir wissen nun, dass die vollen 90 Minuten von BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Schalke 04 am Samstag live im TV gezeigt / übertragen werden. In diesem Abschnitt stellen wir Euch nun vor, wie Ihr die Bundesligapartie alternativ auch im LIVE-STREAM anschauen könnt. Soviel vorab: Ihr habt zwei Optionen, wie das Revierderby im LIVE-STREAM läuft.

Sky Go zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Schalke 04 im LIVE-STREAM

Sky hat auch dann seine Finger im Spiel, wenn es um die Übertragung der Bundesliga im LIVE-STREAM geht. BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Schalke 04 kommt ebenfalls im Streamingportal Sky Go. Der Online-Dienst des TV-Senders zeigt / überträgt die vollen 90 Minuten am Samstag ab 15.30 Uhr live im Stream.

Um jedoch dort die ganze Begegnung schauen zu können, müsst Ihr zunächst ein Abonnement bei Sky abschließen. Zudem müsst Ihr Euch auf dem PC die Sky-Go-App herunterladen. Dann einfach anmelden (Zugang erhaltet Ihr nach Abschluss des Sky-Abonnements) und die Bundesliga am Samstag in voller Länge anschauen.

Auch bei Sky Go gilt: Entweder schaut Ihr BVB vs. Schalke im Einzelspiel oder Ihr macht die Konferenz an und genießt die anderen Spiele des Nachmittags in einem Stream.

Das #DFL-Präsidium schlägt der Mitgliederversammlung eine Aussetzung des Spielbetriebs der #Bundesliga und ab kommendem Dienstag bis einschließlich 2. April vor ➡️ https://t.co/ZZvu06XqeB pic.twitter.com/YtGeQOMgyQ — DFL Deutsche Fußball Liga (@DFL_Official) March 13, 2020

Sky Ticket zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Schalke 04 im LIVE-STREAM

Sky hat jedoch noch ein weiteres Angebot auf Lager: Mit Sky Ticket könnt Ihr ebenfalls im LIVE-STREAM mit dabei sein, weil Sky BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Schalke 04 im Angebot hat.

Sky Ticket zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Schalke 04 in voller Länge - und das ganz ohne eine Bindung an ein langfristiges Abonnement. Mit Sky Ticket habt Ihr Zugriff auf alle LIVE-STREAMS von Sky.

Dabei könnt Ihr zwischen verschiedenen Paketen wählen. Alle Infos zu den Paketen findet Ihr unter diesem Link.

Sky Sport News HD zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Schalke 04 kostenlos live im Stream

Sky Go und Sky Ticket sind kostenpflichtige Optionen, wie Ihr die vollen 90 Minuten zwischen dem BVB und Schalke anschauen könnt. Doch geht das auch kostenlos?

Nein, die vollen 90 Minuten bekommt Ihr bei Sky Sport News HD nicht zu sehen. Dafür kommt das Spiel als Teil der Konferenz live im Stream. Dieser LIVE-STREAM ist frei empfangbar und kann an diesem Samstag ausnahmsweise mit der Bundesliga live dienen.

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Schalke 04? DAZN präsentiert Euch die Highlights

Ihr habt die vollen 90 Minuten zwischen dem BVB (Borussia Dortmund) und dem FC Schalke 04 live im TV oder im LIVE-STREAM verpasst? Dann kommt hier die erste Alternative, wie Ihr die besten Szenen der Partie schnellstens anschauen könnt.

DAZN zeigt / überträgt schon 40 Minuten nach Abpfiff der Partie BVB vs. Schalke 04 ein Highlight-Video auf seiner Plattform. Somit verpasst man auch auf diesem Weg keine wichtigen Szenen.

Mit dem Gratismonat seht Ihr die Begegnung der Bundesliga aus einer anderen Perspektive. Die besten Szenen der Partie setzen aber eine Mitgliedschaft voraus, welche Ihr mit einer einfachen Anmeldung bei www.dazn.com auslöst.

Das Gute daran: Neukunden können DAZN einen Monat kostenlos testen. Erst anschließend wird eine Gebühr von 11,99 Euro pro Monat oder einmalig 119,99 Euro im Jahr fällig. Wer das Angebot nach dem Probemonat nicht weiterführen möchte, kann auch kostenfrei und mit wenigen Klicks kündigen.

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Schalke 04 live im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung im Überblick

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Schalke 04 läuft ... ... im TV ... ... auf Sky Sport Bundesliga 2 (HD), in der Konferenz bei Sky Sport Bundesliga 1 (HD), in der Konferenz bei Sky Sport News HD ... im LIVE-STREAM ... ... bei Sky Go, Sky Ticket und Sky Sport News HD (Konferenz) ... in den Highlights ... ... bei DAZN

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Schalke 04? Der Schiedsrichter

Das Schiedsrichtergespann für #BVBS04 ⤵️



👮🏻‍♂️ Deniz Aytekin

🚩 Christian Dietz & Eduard Beitinger

4⃣ Benjamin Cortus

📺 Günter Perl & Marco Achmüller #S04 | 🔵⚪️ | #Revierderby — FC Schalke 04 (@s04) March 13, 2020

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Schalke 04? Die Aufstellung

Die Aufstellung vom BVB und von den Schalkern gibt es am Samstag gegen 14.30 Uhr an genau dieser Stelle.

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Schalke 04? Der Direktvergleich zum Revierderby