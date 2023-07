FC Bayern München - Tuchel hadert nach ManCity-Pleite: "Müssen bei gewissen Dingen noch zulegen!"

Nach der 1:2-Niederlage des FC Bayern München gegen Manchester City hadert Trainer Thomas Tuchel mit der Leistung des FCB.

Thomas Tuchel war mit den Leistungen des FC Bayern München im Testspiel gegen Manchester City (1:2) nicht vollends zufrieden. "Wir waren sehr bemüht, die Sachen umzusetzen, müssen bei gewissen Dingen aber auch noch zulegen", haderte der FCB-Trainer nach der Partie. Gleichzeitig erklärte er aber auch: "In diesem Moment der Vorbereitung können wir das Ergebnis verkraften."

In der Analyse ging es vor allem um die Effizienz vor dem Kasten: "Wir haben uns in der ersten Halbzeit nicht belohnt, hatten ein paar gute Möglichkeiten, und wurden dann bestraft. In der zweiten Halbzeit haben wir viel gewechselt, viele Nachwuchsspieler gebracht. Trotzdem sind wir durch einen Konter zum Ausgleich gekommen. Leider konnten wir es nicht unentschieden gestalten."

Youngster Jamal Musiala sah den Nutzen vor allem aus Fitness-Sicht: "Es war gut für die Beine", erklärte der 20-Jährige. Es sei ja ihr erstes richtiges Vorbereitungsspiel gewesen. "Wir wollen jedes Spiel gewinnen, wir haben alles dafür versucht", haderte jedoch auch Musiala mit der 1:2-Pleite. "Es gibt Dinge, die wir noch verbessern können, aber für das erste Spiel haben wir gute Aktionen gehabt. Es gibt vieles, auf das wir aufbauen können", blickte er in die Zukunft.

Dabei gab er selbstkritisch Einblick in die Trainingsaufgaben: "Wir müssen aber konzentrierter sein vor dem Tor, meine Chance muss ich in die linke Ecke reinmachen. Wir werden daran arbeiten und Torschüsse im Training machen. Wir bekommen immer die Möglichkeiten im Spiel, aber wir müssen jetzt anfangen, die Tore zu machen."

ManCity-Trainer Pep Guardiola war nach dem Spiel voll des Lobes: "Es war ein Spiel zwischen zwei großartigen Mannschaften. Wenn wir den Ball verloren haben, hat man die enorme Schnelligkeit der Bayern gesehen", hob vor allem Bayerns Konterspiel positiv hervor. "Es war ein guter Test. Wir haben Minuten in die Beine bekommen. Das Resultat ist nicht so entscheidend."

Anders sieht das City-Star Phil Foden - der möchte immer gewinnen: "Für uns war es der zweite Sieg in der Vorbereitung, was sehr wichtig für uns war", erklärte Foden. "Wir wollten in der zweiten Halbzeit schnell über die Flügel und so gefährlich in den Strafraum der Bayern kommen. Gleichzeitig lag unser Fokus aber auch auf einer sehr guten Defensivarbeit", gab er einen Einblick in die Anweisung von Ex-Bayern-Coach Guardiola.