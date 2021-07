Die EM hat für Frankreichs Lucas Hernandez Folgen: Er fällt wegen einer Knieverletzung mehrere Wochen aus. Die News zum FC Bayern München heute.

FC Bayern, News: Hernandez fällt nach Knie-OP lange aus

Der FC Bayern muss lange auf Lucas Hernandez verzichten. Wie der Rekordmeister am Sonntag mitteilte, musste der französische Nationalspieler am Knie operiert werden. Er hatte sich bei der Equipe Tricolore einen Einriss des Meniskus zugezogen.

"Wir wünschen Lucas gute und schnelle Genesung. Unsere Ärzte sind sehr zufrieden mit dem Verlauf der Operation", sagte Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic und ergänzte hoffnungsvoll: "Er wird uns schon in wenigen Wochen wieder voll zur Verfügung stehen."

Für die Bayern beginnt die Vorbereitung am heutigen Montag mit den obligatorischen Leistungstests.

FC Bayern, News: Der Sommerfahrplan des FCB

5. und 6. Juli: Leistungstest

7. Juli: Trainingsauftakt

17. Juli (16.00 Uhr/MagentaTV und MagentaSport): Testspiel in Villingen (MS Technologie-Arena) gegen den 1. FC Köln

24. Juli (16.30 Uhr/RTL und MagentaTV): "Audi Football Summit" gegen Ajax Amsterdam in der Allianz Arena

28. Juli (18.00 Uhr/MagentaTV und MagentaSport): Testspiel gegen Borussia Mönchengladbach Anstoß in der Allianz Arena

31. Juli (16.30 Uhr/RTL und MagentaTV): "Audi Football Summit" gegen den SSC Neapel

FC Bayern heute, News: Upamecano doch beim Trainingsstart dabei

Dayot Upamecano wird entgegen anders lautender Meldungen doch die komplette Vorbereitung beim FC Bayern absolvieren. Das berichtet die Bild -Zeitung. Demnach haben sich der FCB und Upamecanos alter Klub RB Leipzig darauf geeinigt, dass der Verteidiger bereits ab sofort am Trainingsbetrieb der Münchner teilnehmen darf.

Durch die Aktivierung der Klausel in Upamecanos Vertrag wäre dessen Arbeitspapier eigentlich erst zum 15. Juli aufgelöst worden. So lange hätte der Defensivmann rechtlich gesehen noch in Leipzig trainieren müssen, doch nun haben alle Seiten eine einvernehmliche Lösung gefunden, sodass Upamecano ab sofort bei seinem neuen Klub mitmachen kann.

FC Bayern, News: Der Saisonstart in der Bundesliga 2021/22

Spieltag Gegner Datum 1 Borussia Mönchengladbach (A) 13. August 2 1. FC Köln (H) 20. - 22. August 3 Hertha BSC (H) 27. - 29. August 4 RB Leipzig (A) 10. - 12. September 5 VfL Bochum (H) 17. - 19. September

FC Bayern, Gerücht: Ribery will weiterspielen, bis er 40 ist

Franck Ribery, aktuell vertragslose Bayern-Legende, will seine Karriere noch nicht beenden, sondern noch zwei Jahre dranhängen. Nach Angaben der Bild möchte der 38-jährige Franzose weitspielen, bis er 40 ist.

In der vergangenen Woche war bekannt geworden, dass sich die AC Florenz, Riberys letzter Arbeitgeber, mit dem Flügelspieler auf keinen neuen Vertrag hatte einigen können. Ribery ist zunächst einmal in sein Haus in München zurückgekehrt, ein Comeback bei den Bayern ist aktuell aber ausgeschlossen .