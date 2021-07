Eduardo Camavingas Abgang aus Rennes rückt näher und Leon Goretzka ist begehrt. Die News zum FC Bayern München.

FC Bayern, Gerücht: Camavingas Rennes-Abgang soll "unausweichlich" sein

Ein Abschied des französischen Supertalents Eduardo Camavinga von Stade Rennes rückt immer näher. Le Parisien schreibt gar, ein Transfer des Teenagers sei "unausweichlich", da die Verhandlungen wegen einer Vertragsverlängerung aktuell überhaupt nicht voranschreiten. Camavingas Kontrakt läuft 2022 aus, kommt es zu keiner Ausdehnung, ist dieser Sommer für Rennes die letzte Gelegenheit, bei einem Verkauf noch eine (hohe) Ablöse für ihn zu kassieren.

Neben Manchester United, Real Madrid und Paris Saint-Germain gilt vor allem der FC Bayern als interessiert. Nach Informationen von Goal und SPOX ist Camavinga neben Gladbachs Nationalspieler Florian Neuhaus der Wunschkandidat bei einem möglichen Transfer für das zentrale Mittelfeld.

Camavinga gilt als eines der größten Talente überhaupt, im vergangenen Jahr debütierte der 18-Jährige bereits für Frankreichs A-Nationalmannschaft.

Trotz der ungeklärten Vertragssituation ist er in den vergangenen Tagen in die Saisonvorbereitung bei Stade Rennes eingestiegen. Ein offizielles Angebot für das Eigengewächs ist bei seinem Klub gemäß Le Parisien noch nicht eingegangen.

FC Bayern, News: Ex-FCB-Trainer Flick für den DFB "die Ideallösung"

Für DFB-Akademiechef Tobias Haupt ist Hansi Flick "die Ideallösung" als neuer Bundestrainer. "Ich freue mich total auf ihn - auf ihn als Mensch, aber auch auf seine Ideen, Ansätze und Impulse", sagte Haupt dem Münchner Merkur/tz .

"Hansi ist ein Visionär, er ist innovativ, neuen Dingen gegenüber aufgeschlossen - und ein absoluter Teamplayer", begründete der 37-Jährige seine Sicht: "Ich bin überzeugt davon, dass er für unsere Akademie-Themen ein Katalysator sein wird und somit auch für das vom DFB ausgerufene Ziel 'Zurück an die Weltspitze'."

Das liege auch daran, dass "schon sehr viele Ideen und Know-how von Hansi Flick in der DFB-Akademie" steckten. Als ehemaliger Sportdirektor habe er das Projekt gemeinsam mit Oliver Bierhoff konzipiert.

Flicks Erfahrungen als Spitzentrainer seien für den Verband "von unschätzbarem Wert", meinte Haupt. "Mit seiner Strahlkraft und Expertise" könne der 56-Jährige viel bewirken, vor allem im Nachwuchsbereich und in der Trainerausbildung.

Der ehemalige Bayern-Coach Flick folgt nach der EM auf Joachim Löw. Offiziell tritt er sein Amt am 1. August an.

FC Bayern, News: Nagelsmann-Debüt am 17. Juli gegen Köln vor 6000 Fans

Julian Nagelsmann feiert sein Debüt als Trainer von Bayern München in der baden-württembergischen Provinz - vor immerhin 6000 Zuschauern. Der deutsche-Rekordmeister trifft im ersten Testspiel unter Nagelsmann am 17. Juli (16.00 Uhr/MagentaTV) in Villingen im Schwarzwald auf Ligarivale 1. FC Köln.

Am 5. und 6. Juli nimmt der neue Coach bei einem Leistungstest offiziell seine Arbeit in München auf, am 7. Juli steht die erste Trainingseinheit in der Vorbereitung auf die Saison 2021/22 an.

Bis zum Pflichtspielstart mit der ersten DFB-Pokal-Runde (6. bis 9. August) wird es drei weitere Testspiele geben: In München treffen die Bayern auf Ajax Amsterdam (24.7.), Borussia Mönchengladbach (28.7.) und den SSC Neapel (31.7.).

Der Sommerfahrplan des FC Bayern:

5. und 6. Juli: Leistungstest

7. Juli: Trainingsauftakt

17. Juli (16.00 Uhr/MagentaTV und MagentaSport): Testspiel in Villingen (MS Technologie-Arena) gegen den 1. FC Köln

24. Juli (16.30 Uhr/RTL und MagentaTV): "Audi Football Summit" gegen Ajax Amsterdam in der Allianz Arena

28. Juli (18.00 Uhr/MagentaTV und MagentaSport): Testspiel gegen Borussia Mönchengladbach Anstoß in der Allianz Arena

31. Juli (16.30 Uhr/RTL und MagentaTV): "Audi Football Summit" gegen den SSC Neapel

FC Bayern, Spielplan: So läuft der Bundesliga-Saisonstart 2021/22

Gegner Datum Borussia Mönchengladbach (A) 13. August 1. FC Köln (H) 20. - 22. August Hertha BSC (H) 27. - 29. August RB Leipzig (A) 10. - 12. September VfL Bochum (H) 17. - 19. September

FC Bayern, Gerücht: Manchester United klopft bei Leon Goretzka an

Nationalspieler Leon Goretzka vom FC Bayern München soll das Interesse des englischen Rekordmeisters Manchester United geweckt haben. Wie Sport1 berichtet, sehen die Red Devils den 26-Jährigen als möglichen Nachfolger für Paul Pogba, der Manchester am Saisonende verlassen könnte. Demnach soll United sogar schon eine konkrete Anfrage an Goretzkas Management geschickt haben .

Dennoch ist ein Wechsel des 26-Jährigen unwahrscheinlich. Schon vor einigen Wochen berichteten Goal und SPOX , dass sowohl Goretzka als auch der FC Bayern an einer Verlängerung des 2022 auslaufenden Arbeitspapiers interessiert sind. Beim deutschen Rekordmeister fühle sich Goretzka "sehr wohl. Von daher geht die Tendenz auch klar zu Bayern."

Noch gibt es allerdings keine Einigung bei den Vertragsgesprächen, weil beide Seiten in der Gehaltsfrage noch auseinander liegen . Goretzkas Management fordert über zehn Millionen Euro Grundgehalt. Derzeit verdient er deutlich weniger.