FC Bayern, News: Trezeguet kritisiert Juve für Coman-Verkauf

Juve- und Frankreich-Legende David Trezeguet hat Juventus Turin für den Verkauf von Kingsley Coman an den FC Bayern kritisiert. Dieser war 2015 für zwei Jahre an den FCB verliehen worden, ehe die Münchner den Flügelspieler dank einer Kaufoption in Höhe von 21 Millionen Euro fest unter Vertrag nahmen.

"Das war ihr größter Fehler", sagte Trezeguet der Gazzetta dello Sport bezüglich der Entscheidung von Präsident Andrea Agnelli, das Talent ziehen zu lassen. Seit seinem Abgang hat Coman 200 Partien für den FCB absolviert und dabei 41 Tore erzielt sowie 50 vorbereitet.

Neben sechs Meisterschaften gewann er dreimal den DFB-Pokal und 2020 die Champions League, wo er im Finale gegen PSG den entscheidenden Treffer beisteuerte.

FC Bayern, News: Der Sommerfahrplan des FCB

5. und 6. Juli: Leistungstest

7. Juli: Trainingsauftakt

17. Juli (16.00 Uhr/MagentaTV und MagentaSport): Testspiel in Villingen (MS Technologie-Arena) gegen den 1. FC Köln

24. Juli (16.30 Uhr/RTL und MagentaTV): "Audi Football Summit" gegen Ajax Amsterdam in der Allianz Arena

28. Juli (18.00 Uhr/MagentaTV und MagentaSport): Testspiel gegen Borussia Mönchengladbach Anstoß in der Allianz Arena

31. Juli (16.30 Uhr/RTL und MagentaTV): "Audi Football Summit" gegen den SSC Neapel

FC Bayern, Transfers: FCB kann Nübel vorzeitig zurückholen

Alexander Nübel spielt künftig auf Leihbasis für die AS Monaco , um regelmäßig Spielpraxis zu sammeln. Der Deal ist auf zwei Jahre ausgelegt, kann von Bayern-Seite bei Bedarf aber bereits nach einer Saison aufgelöst werden. Wie Nübel-Berater Stefan Backs bei Sport1 erklärte, machte dieser Punkt die Gespräche komplizierter.

"Das war besonders Hasan Salihamidzic wichtig", erzählte Backs. "Sollte sich Neuer längerfristig verletzen, dann muss Bayern die Chance haben, den Kronprinzen zurückzuholen. Das war auch der Knackpunkt der Gespräche, weil das Monaco eigentlich nicht wollte." Es sei ein "wochenlanges Hin und Her" gewesen, sogar "diplomatischer Dienst" sei notwendig gewesen.

Generell habe der FC Bayern "Zahnschmerzen" gehabt, die Leihe überhaupt einzugehen. "Sie wollten ihn eigentlich nicht abgeben. Ich kann das auch nachvollziehen, wenn Manuel Neuer irgendwas passiert, wenn er sich verletzt, dann sind sie es natürlich, die es ausbaden müssen, wenn sie keinen starken zweiten Mann haben."

Mit Sven Ulreich, der bereits fünf Jahre beim FCB unter Vertrag stand und nach einer Spielzeit beim HSV zurückkehrt, wurde dieser gefunden. Dessen Vertrag ist an die Zukunft von Nübel geknüpft und kann nach einer Saison vereinsseitig verlängert werden.

An erster Stelle stand bei der Nübel-Leihe letztlich die Aussicht auf Spielzeit, wie auch Backs bestätigte: "Es ging um Nübels Ausbildung. Ausschlaggebend ist dabei der Spielstil von Monaco, das Fußball von hinten rausspielen lässt. Das macht Bayern München auch, wo der Torwart eben ins Spiel einbezogen wird."

Monaco-Trainer Niko Kovac habe Nübel seine "Spielidee beschrieben, aber auch ganz klar gesagt, was er von ihm erwartet und dass Monaco eben ein Klub ist, der möglicherweise Champions League spielt." Für den Ex-Schalker habe es auch weitere Anfragen gegeben. "Einige haben mich auch überrascht", sagte Backs. "Das freut einen natürlich, wenn das Interesse so groß ist."

FC Bayern, News: Der Saisonstart in der Bundesliga 2021/22

Spieltag Gegner Datum 1 Borussia Mönchengladbach (A) 13. August 2 1. FC Köln (H) 20. - 22. August 3 Hertha BSC (H) 27. - 29. August 4 RB Leipzig (A) 10. - 12. September 5 VfL Bochum (H) 17. - 19. September

FC Bayern, Gerücht: Ex-FCB-Flop Sanches in der Premier League begehrt

Die Premier-League-Klubs FC Liverpool und FC Arsenal haben angeblich Interesse an einer Verpflichtung von Ex-Bayern-Mittelfeldspieler Renato Sanches . Dies berichtet die französische L'Equipe . Demnach seien beide Vereine "sehr an seinem Profil interessiert", wie die französische Sportzeitung schreibt.

Vor allem die Reds hätten Bedarf: Nachdem Georginio Wijnaldum gerade ablösefrei zu PSG gewechselt ist , könnte Sanches den Niederländer positionsgetreu ersetzen. Laut dem Liverpool Echo hat man an der Anfield Road allerdings Bedenken hinsichtlich der Verletzungsanfälligkeit des jungen Portugiesen.

Sanches ist auch in der Bundesliga kein Unbekannter: 2016 kam er als Europameister zum FC Bayern, wo er trotz seines großen Talents nie Fuß fassen konnte . Aktuell spielt der 23-Jährige beim französischen Sensationsmeister aus Lille, wo er als eine der tragenden Säulen des Teams gilt.