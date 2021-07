Nach Aus in Florenz: Franck Ribery kein Thema beim FC Bayern

Vor zwei Jahren wechselte Franck Ribery vom FC Bayern zur Fiorentina. Nun ist für ihn dort Schluss - aber eine Rückkehr zum FCB ist ausgeschlossen.

Eine Rückkehr von Franck Ribery zum FC Bayern München ist nach Informationen von Goal und SPOX aktuell ausgeschlossen. Am Donnerstag hatte Riberys Verein AC Florenz den Abschied des Franzosen verkündet, dessen Vertrag bei den Italienern am Mittwoch ausgelaufen war. Ribery hatte von der Fiorentina nach italienischen Medienberichten ein neues Arbeitspapier vorgelegt bekommen - allerdings mit einem deutlich reduzierten Gehalt. Deshalb konnten sich beide Seiten am Ende nicht einigen.

Damit ist Ribery vertragslos und kann ablösefrei verpflichtet werden. Die mögliche Rückkehr zum FC Bayern München, für den er zwölf Jahre lang zwischen 2007 und 2019 gekickt hatte, ist allerdings momentan nach Informationen von Goal und SPOX höchst unwahrscheinlich.

Franck Ribery "will nichts ausschließen"

Ribery selbst hatte in der Vergangenheit immer wieder mit einem erneuten Engagement in der Bundesliga kokettiert und sich angeboten: "Ich will nichts ausschließen. Schau'n mer mal", sagte er im Januar der Sport Bild. Im März machte er im Bild-Podcast deutlich, dass er grundsätzlich eine Rückkehr zum FC Bayern plane: "Nach meiner Karriere möchte ich gerne bei Bayern arbeiten", sagte er. "Wenn der FC Bayern dann einen Platz für mich hat, schauen wir mal, was geht“, ergänzte er.

Dieser Platz wird in der kommenden Saison jedenfalls nicht im Kader des FCB-Teams sein, das dann von Julian Nagelsmann trainiert wird.