FC Bayern, Gerücht: Ex-FCB-Star James Rodriguez zu Milan?

Ex-Bayern-Spielmacher James Rodriguez zieht es offenbar in die Serie A. Der Kolumbianer, der aktuell beim FC Everton unter Vertrag steht, verhandelt nach übereinstimmenden Medienberichten mit der AC Milan wegen eines Transfers in diesem Sommer. Antena2 und ESPN berichten von den laufenden Gesprächen.

James noch bis 2022 an die Toffees gebunden . Diese verfügen zudem über eine Option, den Kontrakt um ein Jahr zu verlängern. Als Ablöse für den offensiven Mittelfeldspieler, der 2020 ablösefrei von Real Madrid kam, ist eine Summe zwischen 10 und 18 Millionen Euro im Gespräch.

Beim FC Bayern spielte James auf Leihbasis von 2017 bis 2019 , war nach eigenen Angaben an der Isar aber nie glücklich . In 67 Einsätzen erzielte er 15 Tore und lieferte 20 Assists. Der 80-fache Nationalspieler gewann mit dem FCB unter anderem zwei Deutsche Meisterschaften. Bei Milan könnte er auf Hakan Calhanoglu folgen. Der türkische Regisseur wechselt zu Meister Inter Mailand .

FC Bayern, News: Salihamidzic lässt weitere Transfers offen

Hasan Salihamidzic ist seit genau einem Jahr Sportvorstand des FC Bayern. Im Interview auf der Vereinshomepage äußerte sich der 44-Jährige zu seinen Zielen, seinem Alltag, zum neuen Trainer Julian Nagelsmann und möglichen Transfers.

Er wolle "so erfolgreich bleiben, wie wir in der Vergangenheit waren", sagte Salihamidzic, der vor seinem Amt als Sportvorstand bereits drei Jahre als Sportdirektor beim Rekordmeister fungierte.

"Bei mir ist das so: In dem Augenblick, in dem wir einen Titel gewonnen haben, freue ich mich natürlich. Wir trinken ein Bier zusammen, man freut sich, genießt - aber gleichzeitig rattert bei mir schon wieder der Kopf: Was machen wir, um diesen Erfolg zu bestätigen? Ich bin nicht bereit, auch nur einen Millimeter nachzulassen", erklärte der ehemalige FCB-Profi und schob nach: "Hier geht es um Titel, Titel, Titel - dafür arbeiten wir Tag für Tag, das sind wir unseren Fans auch schuldig. Unser Klub steht für erfolgreichen, attraktiven Fußball. Das ist der FC Bayern München. Das ist unser Anspruch - und mein Antrieb, auch für die Zukunft."

In der neuen Saison wolle der FC Bayern wieder neu angreifen und auch wieder um die Champions League spielen. Mit Julian Nagelsmann hat Salihamidzic bereits einen neuen Trainer, der diese Ziele erfüllen soll, verpflichtet (25 Millionen Euro von RB Leipzig).

Der 33-Jährige, der die Nachfolge von Hansi Flick in der kommenden Wochen offiziell antritt, sei "ein junger, sehr innovativer Trainer", erklärte Salihamidzic und fügte an: "Julian ist außerdem ein Trainer, den viele europäische Top-Vereine gerne verpflichtet hätten, und daher sind wir sehr glücklich, dass er sich dazu entschieden hat, hier bei uns seine und unsere Erfolgsgeschichte weiterzuschreiben. Der FC Bayern freut sich sehr auf ihn."

Ob Nagelsmann neben den bisher feststehenden Transfers weitere Spieler zur Verfügung gestellt werden, ließ Salihamidzic indes offen. "Zunächst einmal haben wir ja einen exzellenten Kader, der nach wie vor Potential hat und den wir weiterentwickeln werden. Das heißt, wir sind bereits top aufgestellt, und unsere Hausaufgaben haben wir diesmal früh erledigt, indem wir Dayot Upamecano und Omar Richards für die Defensive geholt haben", sagte er.

Trotzdem werde man "den Transfermarkt wie immer bis zum Schluss sehr genau beobachten", sagte der Bosnier und schränkte ein: "Allerdings haben wir wegen Corona in diesem Sommer klare wirtschaftliche Limits und können uns auch nur innerhalb dieser Limits bewegen."

Neben der Ablöse von Nagelsmann hat der Rekordmeister weitere 42,5 Millionen Euro für Upamecano an Leipzig überwiesen. Richards (FC Reading) und Sven Ulreich (Hamburger SV) kommen ablösefrei.

FC Bayern, Spielplan: So läuft der Bundesliga-Saisonstart 2021/22

Gegner Datum Borussia Mönchengladbach (A) 13. August 1. FC Köln (H) 20. - 22. August Hertha BSC (H) 27. - 29. August RB Leipzig (A) 10. - 12. September VfL Bochum (H) 17. - 19. September

FC Bayern, Transfers: Lars Lukas Mai wechselt zu Werder Bremen, Profivertrag für Stanisic

Bayern München hat Defensivspieler Lars Lukas Mai (21) an Bundesliga-Absteiger Werder Bremen verliehen. Der U21-Europameister reiste bereits am Donnerstag mit ins Trainingslager der Bremer. Zuletzt war Mai für ein Jahr an den Zweitligisten Darmstadt 98 ausgeliehen. Über die Dauer der Leihe nach Bremen machten die Münchner keine Angaben.

Der #FCBayern hat Lars Lukas Mai (21) an Zweitligist SV Werder Bremen ausgeliehen. Der Defensivspieler und U-21-Europameister wird bereits an diesem Donnerstag mit seiner neuen Mannschaft ins Trainingslager reisen.



Josip Stanisic erhält unterdessen einen Profivertrag bis 2023. Der Abwehrspieler, der 2017 ins Nachwuchsleistungszentrum der Bayern gekommen war, war in den vergangenen beiden Jahren Stammspieler der 2. Mannschaft in der 3. Liga (42 Spiele).

Für die Profis lief der 21-Jährige am 28. Spieltag der Vorsaison gegen Union Berlin (1:1) zum bislang einzigen Mal in der Bundesliga auf.

FC Bayern, News: Kimmich trauert verpasster Chance nach und dankt Löw

Die Tränen sind getrocknet, doch Joshua Kimmich trägt immer noch schwer am Achtelfinal-Aus mit der deutschen Nationalmannschaft bei der EM . "Die Enttäuschung sitzt tief und es ist wirklich schwierig für mich, das Ganze zu verarbeiten", schrieb der 26-Jährige am Donnerstagabend bei Instagram.

Er habe "zu jeder Zeit 100 Prozent daran geglaubt, dass wir das Turnier gewinnen können und ich bin sehr traurig darüber, dass wir euch und uns alle nicht stolz machen konnten", ergänzte der Profi von Bayern München.

Kimmich hatte nach dem 0:2 gegen England im Wembley-Stadion an der Schulter von Kapitän Manuel Neuer geweint. "Es war eine große Chance, die wir leider nicht nutzen konnten und dennoch bin ich sicher, dass wir zurückkommen werden", schrieb er, dazu als Motto: "Der Traum bleibt."

Neben den Fans ging sein Dank "an unseren Coach Jogi Löw. Die Ära, die er geprägt hat, bleibt unvergessen. Ich bin dankbar für das Vertrauen, das er all die Jahre in mich hatte."

FC Bayern, Transfers: Ribery-Rückkehr zum FCB ist kein Thema

Eine Rückkehr von Franck Ribery zum FC Bayern München ist nach Informationen von Goal und SPOX aktuell ausgeschlossen . Am Donnerstag hatte Riberys Verein AC Florenz den Abschied des Franzosen verkündet, dessen Vertrag bei den Italienern am Mittwoch ausgelaufen war.

Ribery hatte von der Fiorentina nach italienischen Medienberichten ein neues Arbeitspapier vorgelegt bekommen - allerdings mit einem deutlich reduzierten Gehalt . Deshalb konnten sich beide Seiten am Ende nicht einigen.

Damit ist Ribery vertragslos und kann ablösefrei verpflichtet werden. Die mögliche Rückkehr zum FC Bayern München, für den er zwölf Jahre lang zwischen 2007 und 2019 gekickt hatte, ist allerdings momentan nach Informationen von Goal und SPOX höchst unwahrscheinlich.