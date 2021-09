Babbel verrät: Salihamidzic wollte Perisic und Coutinho fest verpflichten

Hasan Salihamidzic hätte laut Markus Babbel Ivan Perisic und Philippe Coutinho gerne über ihre Leihen hinaus beim FC Bayern München behalten.

Der ehemalige Bayern-Verteidiger Markus Babbel hat bei Sport1 verraten, dass sein Ex-Mitspieler und heutiger FCB-Sportvorstand Hasan Salihamidzic gerne Ivan Perisic und Philippe Coutinho fest verpflichtet hätte.

"Er hätte sehr gerne Coutinho und Perisic weiterverpflichtet", erklärte Babbel. "Nur finanziell war es einfach nicht möglich. Und das muss man dann eben auch mal akzeptieren."

Bayern zieht Kaufoption von Perisic und Coutinho nicht

Perisic war in der Saison 2019/20 für eine Summe von fünf Millionen Euro von Inter Mailand ausgeliehen - am Ende wollte Bayern die vereinbarte Kaufoption in Höhe von 20 Millionen Euro aber nicht bezahlen .

Ähnlich sah es bei Coutinho aus, der vom FC Barcelona für 8,5 Millionen ebenfalls in jener Saison ausgeliehen war - inklusive Kaufoption in Höhe von 120 Millionen Euro .

Und wenngleich Coutinho in München bleiben wollte und die Katalanen den Brasilianer am Ende wohl auch für 80 Millionen Euro abgegeben hätten, kamen beide Transfers nicht zustande.