FC Bayern München: Sane schwärmt von Guardiola, Gespräche über Hickey-Transfer laufen wohl - alle News und Gerüchte zum FCB heute

Leroy Sane schwärmt von seinem Ex-Trainer Pep Guardiola und Bayern hat wohl Gespräche über einen Transfer von Aaron Hickey aufgenommen. Alle FCB-News.

Nach dem Erfolg in der ist beim derzeit ein wenig Ruhe eingekehrt. In wenigen Wochen startet aber schon die neue -Saison und deshalb laufen hinter den Kulissen die Kaderplanungen auf Hochtouren.

Nachdem bereits in den letzten Monaten von einem Interesse an Aaron Hickey berichtet wurde, soll es nun erste Gespräche mit dem Verein des schottischen Talents gegeben haben. Zudem hat Neuzugang Leroy Sane von seinem Ex-Trainer Pep Guardiola geschwärmt.

Außerdem: Die Politik macht der Bundesliga Hoffnung, dass ab Anfang November wieder Zuschauer im Stadion erlaubt sein könnten, der wegen eines Rassismus-Vorwurfs entlassene Jugendtrainer hat Klage eingereicht und David Alaba erklärt seinen Trost für Neymar nach dem Champions-League-Finale.

FC Bayern - Leroy Sane schwärmt von ManCity-Trainer Guardiola: "Hat mich komplett neu programmiert"

Nationalspieler Leroy Sane schwärmt in höchsten Tönen von seinem ehemaligen Trainer Pep Guardiola. Er habe "sehr viel" vom Teammanager von gelernt, sagte der Flügelspieler im Sonderheft des kicker zur Bundesliga-Saison 2020/21: "Im Positionsspiel, in der generellen Wahrnehmung des gesamten Spiels, im taktischen Verhalten in der Offensive wie Defensive. Guardiola hat mich regelrecht komplett neu programmiert."

Guardiola komme es dabei auf kleinste Details an, die Sane zunächst oftmals nicht für relevant hielt. "Es sind schon die einfachen Bewegungen, bei denen du denkst, ach, niemals. Aber wenn du es umsetzt, merkst du sehr schnell, oh da hat Guardiola doch recht", sagte der 24-Jährige: "Es hilft, was er rät, es macht das Spiel einfacher und schneller. Und die Taktik ist für ihn sowieso am allerwichtigsten."

Dennoch habe er als Offensivspieler stets seine nötigen "Freiheiten" erhalten, um seine "individuelle Qualität" einzubringen, so Sane weiter. Der 21-malige Nationalspieler spielte von 2016 bis 2020 unter Guardiola bei Manchester City und gewann unter seiner Regie zweimal die englische Meisterschaft.

FC Bayern: Gespräche über Transfer von Aaron Hickey laufen wohl

Der FC Bayern München setzt seine Bemühungen um einem Wechsel von Schottland-Talent Aaron Hickey offenbar fort . Schon in den vergangenen Monaten hatten die Münchner ihr Interesse am 18-Jährigen bekundet, nun soll es mit dessen Klub Heart of Midlothian erste Gespräche gegeben haben. Das berichtet die BBC.

"Es hat jetzt eine formale Kontaktaufnahme eines europäischen Klubs gegeben", bestätigte Hearts-Präsidentin Ann Budge. "Ich habe Aaron und seinem Berater klar gemacht, dass ich nicht will, dass er geht. Aber wenn es das ist, was die Zukunft für ihn bereithält, dann soll es so sein. Ich denke, er wird irgendwo hingehen wollen."

Demnach wollen die Hearts für den Linksverteidiger knapp 1,7 Millionen Euro Ablöse einstreichen. Sein Vertrag beim schottischen Klub läuft noch bis 2021.

Top-Spiel BVB vs. FC Bayern München vor Fans? Beschlüsse der Politik "ein positiv zu wertendes Zeichen"

und der FC Bayern München dürfen sich offenbar Hoffnung machen, im November bei ihrem Aufeinandertreffen im Signal-Iduna-Park nicht vor gänzlich leeren Rängen spielen zu müssen. Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder hatten am Donnerstag beschlossen, dass die Bundesliga als Folge der Corona-Pandemie bis mindestens Ende Oktober im Grundsatz ohne Zuschauer auskommen muss. Eine Arbeitsgruppe soll nach Aussage Merkels jedoch bis Ende Oktober Vorschläge erarbeiten, wie anschließend mit Fans bei bundesweiten Sportveranstaltungen umgegangen werden kann.

"Es gibt eine Perspektive, aber nicht so, dass die Stadien alle voll werden. Durch die Arbeitsgruppe könnten kleine, schrittweise Möglichkeiten vereinbart werden, und zwar noch vor Weihnachten", sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder am Donnerstag. Auch die Führungsetage des BVB nahm die Meldungen mit Freude zur Kenntnis: "Meiner Meinung nach sind die Beschlüsse ein positiv zu wertendes Zeichen der Politik, dass man ab Anfang November wieder mit Zuschauern spielen will. Dass eine Arbeitsgruppe dazu eingerichtet wird, zeigt, dass man sich ernsthaft mit dieser Frage beschäftigen wird. Die Zuschauerzahlen würden sicher von der Pandemielage abhängen", sagte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke der Bild -Zeitung.

Nach Entlassung beim FC Bayern: Jugendtrainer reicht Klage ein

Der wegen eines Rassismus-Vorwurfs beim deutschen Rekordmeister Bayern München entlassene Jugendtrainer wehrt sich gegen die anonym erhobenen Vorwürfe. Wie seine Rechtsanwälte in einer Erklärung mitteilten, wurde am Mittwoch beim Arbeitsgericht München eine Klage eingereicht. "Mit der Klage wehrt sich unser Mandant gegen seine Entlassung. Die Beendigungstatbestände werden nunmehr einer gerichtlichen Kontrolle unterzogen", heißt es in der Mitteilung.

Nach der Trennung wurde von Amts wegen ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren/Prüfverfahren eingeleitet. In diesem Verfahren werden die anonym erhobenen Vorwürfe durch die Polizei München überprüft. "Unser Mandant kooperiert mit den Ermittlungsbehörden", betonten die Anwälte.

Die Entlassung war laut Verein "das erste Ergebnis einer derzeit stattfindenden Untersuchung am Campus des FC Bayern München". Der FCB teilte Anfang der Woche auf Nachfrage von Goal und SPOX mit: "Wir befinden uns derzeit in einer internen Untersuchung. Bis weitere Erkenntnisse vorliegen, äußern wir uns in der Öffentlichkeit nicht zu diesem Themenkomplex."

Der Jugendtrainer war durch das Bekanntwerden von Chatverläufen schwer belastet worden, die eindeutig rassistische Äußerungen beinhalten. Bei der Aufklärung wurde auch der Staatsschutz eingeschalten, zudem bat die sportliche Leitung des Bayern-Campus die Eltern der Nachwuchsspieler um Mithilfe bei der weiteren Nachforschung.

FC Bayern: David Alaba erklärt seinen Trost für Neymar nach dem Champions-League-Finale

Abwehrchef David Alaba vom Champions-League-Sieger Bayern München hat verraten, was hinter seinem Trost für PSG-Star Neymar im Anschluss an das Finale der Königsklasse steckte. Während viele Mannschaftskameraden nach dem 1:0-Sieg im Estadio da Luz bereits ausgiebig feierten, stand der Innenverteidiger lange bei Neymar und leistete dem enttäuschten Brasilianer Zuspruch.

Geplant sei die Aktion nicht gewesen, erklärte Alaba dem FC Bayern Podcast . Es sei aber auch kein Zufall gewesen, dass er ausgerechnet Neymar tröstete: "Es hat sich so ergeben. Ich glaube, es ist ein Spieler, der sehr viel Druck auf sich hat, der sehr viel Last auf sich trägt, der auch den ganzen Klub auf sich trägt."

"Es ist schon beeindruckend für mich, wie er das macht, wie er trotzdem immer wieder ein Lächeln im Gesicht hat. Das ist wichtig. Wir lieben alle diese Sportler", führte der österreichische Nationalspieler weiter aus.

Für Neymar, der 2017 für die Weltrekordablöse von 222 Millionen Euro vom zu PSG gewechselt war, ist der Gewinn der Champions League seit Jahren das erklärte Ziel. Während er selbst die Königsklasse bereits 2015 mit Barca gewann, wartet der Serien-Meister der noch auf seinen ersten Triumph in Europas prestigeträchtigstem Klubwettbewerb.