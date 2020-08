FC Bayern: Gespräche über Transfer von Aaron Hickey laufen wohl

Aaron Hickey war zuletzt bereits Stammspieler bei den Hearts und weckt Interesse. Der FC Bayern soll nun Gespräche aufgenommen haben.

Der setzt seine Bemühungen um einem Wechsel von -Talent Aaron Hickey offenbar fort.

Schon in den vergangenen Monaten hatten die Münchner ihr Interesse am 18-Jährigen bekundet, nun soll es mit dessen Klub Heart of Midlothian erste Gespräche gegeben haben. Das berichtet die BBC .

Aaron Hickey für 1,7 Millionen Euro zum FC Bayern?

"Es hat jetzt eine formale Kontaktaufnahme eines europäischen Klubs gegeben", bestätigte Hearts-Präsidentin Ann Budge. "Ich habe Aaron und seinem Berater klar gemacht, dass ich nicht will, dass er geht. Aber wenn es das ist, was die Zukunft für ihn bereithält, dann soll es so sein. Ich denke, er wird irgendwo hingehen wollen."

Demnach wollen die Hearts für den Linksverteidiger knapp 1,7 Millionen Euro Ablöse einstreichen. Sein Vertrag beim schottischen Klub läuft noch bis 2021.