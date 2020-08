FC Bayern München, News und Gerüchte: Düsseldorf-Keeper Florian Kastenmeier kritisiert Manuel Neuer - alle Informationen zum FCB heute

Düsseldorfs Kastenmeier kritisiert Manuel Neuer und Weltmeister Philipp Lahm glaubt an das Ende von Tiki-Taka. Alle News des FC Bayern vom Mittwoch.

Nach dem Champions-League-Triumph und dem damit erfolgreichen Triple haben die Stars des einige Tage frei, ehe es bereits mit der Vorbereitung auf die - und Bundesligaspiele losgeht.

Einer, der beim Sieg gegen PSG eine überragende Leistung zeigte, war Keeper Manuel Neuer. Dieser erntete nun allerdings auch Kritik von Kollege Florian Kastenmeier von .

FC Bayern München: Triple-Helden stiften Persönliches

Die Triple-Helden von Bayern München versteigern nach ihrem Triumph in der persönliche Gegenstände für den guten Zweck.

Bei United Charity, Europas größtem Charity-Auktionsportal, kommen rund 20 Sammlerstücke unter den Hammer.

Darunter sind getragene Schuhe, Trikots und Jacken von Trainer Hansi Flick, Kapitän Manuel Neuer, Finaltorschütze Kingsley Coman und anderen Stars des deutschen Rekordmeisters. Auch von Finalist Paris St. Germain ist ein Trikot zu haben.

Alle Erlöse werden zu 100 Prozent an Kinderhilfsprojekte weitergeleitet, darunter Kinderlachen e.V. und die Stiftung Stars4Kids.

FC Bayern München - Düsseldorf-Keeper Florian Kastenmeier kritisiert Manuel Neuer

Torhüter Florian Kastenmeier von -Absteiger Fortuna Düsseldorf hat sich im Trainingslager im niederländischen Venlo zu Champions-League-Sieger Manuel Neuer vom FC Bayern München geäußert.



"Es ist schon nah an der Perfektion. Für die meisten Menschen hat er gehalten, was es zu halten gibt. Er ist der Beste der Welt", erklärte Kastenmeier. Doch der 23-Jährige hatte auch noch Kritik für den deutschen Nationalkeeer übrig.



"Aber rein fachlich und technisch gesehen hat er natürlich schon das eine oder andere Manko. Aber solange er die Dinger hält und Welttorhüter wird, kann man nicht groß meckern", so Kastenmeier.



FC Bayern München - Philipp Lahm über CL-Triumph: "Der Trend geht weg vom Tiki-Taka"

Für Rio-Weltmeisterkapitän Philipp Lahm hat der Champions-League-Triumph seines Ex-Klubs Bayern München gegen Paris Saint-Germain (1:0) am vergangenen Sonntag gezeigt, dass eine neue erfolgreiche Spielweise Einzug gehalten hat.

"Der Stil geht eindeutig weg vom komponierten Spiel, wie es Pep Guardiola fast bis zur Perfektion spielen ließ. Der Trend geht aber nun weg vom Tiki-Taka", schrieb der 36-Jährige in der Sport Bild.

Lahm weiter: "Es dominiert jetzt ein Fußball aus Leidenschaft, Begeisterung und starker Physis, wie ihn Liverpool, Paris St. Germain und auch der FC Bayern vorleben. Sein einstiger Arbeitgeber "hat mit dem erneuten Champions-League-Sieg nach 2013 den Wandel auf ganz hohem Niveau vollzogen. Dabei hat er es geschafft, seinen Werten treu zu bleiben", so Lahm, der sich vorstellen kann, dass die Bayern eine neue Erfolgs-Ära einleiten.

"Alle großen Mannschaften, die in den vergangenen Jahrzehnten eine Ära gestartet haben, ob der , oder , waren geprägt durch die hohe Identifikation und den Charakter von eigenen Nationalspielern. Das ist in der 2020er Generation bei Bayern wieder der Fall", so Lahm, "und verspricht eine große und erfolgreiche Zukunft."

UEFA-Rangliste: FC Bayern kassiert Real Madrid und ist neuer Spitzenreiter - BVB hinter Donezk

Nach sechs Jahren der königlichen Vorherrschaft verdrängte der FC Bayern mit dem CL-Sieg Real Madrid von der Spitze der UEFA-Koeffizienten-Rangliste.

Sonst sieht es aus deutscher Sicht jedoch trüb aus. Der BVB fiel hinter Donezk zurück.

FCB: Hitzfeld: "Flick kann mit dieser Bayern-Generation eine Ära prägen"

Ottmar Hitzfeld, ehemaliger Trainer des FC Bayern, hat Hansi Flick als "Vater des Erfolges" in der Champions League bezeichnet. Im Interview mit Goal und SPOX würdigte er den aktuellen Münchner Coach: "Flick kann eine Ära prägen mit dieser Bayern-Generation", sagte er.

Hitzfeld stellte die menschlichen Qualitäten Flicks heraus, der zuvor unter anderem Assistent von Jogi Löw im DFB-Team gewesen war. Er sei ein "absoluter Teamplayer", der für alle Mitarbeiter "ein offenes Ohr" habe.