FC Bayern München, News und Gerüchte: Flick witzelt über Thiago-Zukunft, Tuchel adelt Neuer - alle Informationen zum FCB heute

Die Champions League bringt dem FC Bayern München einen Geldregen, während Hansi Flick über die Zukunft von Thiago scherzt. Alle News zum FCB heute.

Es ist vollbracht! Der ist Champions-League-Sieger und hat sich damit gleichzeitig auch das Triple gesichert. Im Finale der Königsklasse am Sonntag in Lissabon gewann der FCB dank eines Tores von Kingsley Coman mit 1:0 gegen .

Danach gab es von PSG-Trainer Thomas Tuchel ein überschwängliches Lob für Bayern-Keeper Manuel Neuer, Hansi Flick scherzte über die Zukunft von Thiago und Neymar gratulierte versehentlich dem falschen Verein zum CL-Triumph.

Außerdem: Sandro Wagner sorgt mit einer Aussage über Alphonso Davies für Lacher und den Bayern bringt der Gewinn der einen wahren Geldregen.

Hier gibt es alle News und Gerüchte zum FC Bayern München heute am Montag.

Alle FCB-News der vergangenen Tage findet Ihr hier:

Bayern München - Thomas Tuchel adelt Manuel Neuer: "Das ist ein bisschen Wettbewerbsverzerrung"

PSG-Trainer Thomas Tuchel hat nach der 0:1-Niederlage der Franzosen im Champions-League-Finale gegen den FC Bayern die überragende Leistung von Manuel Neuer hervorgehoben.

Bild: Imago Images / Poolfoto

"Das ist natürlich ein bisschen Wettbewerbsverzerrung", sagte Tuchel bei Sky . "Wir haben auch Navas (PSG-Keeper, d. Red.), aber Neuer ist zum falschen Moment in absoluter Topform. Er hat das Torwartspiel auf ein neues Niveau gehoben. Leider für uns.“

FC Bayern - Sandro Wagner scherzt: Darum ist Alphonso Davies so gut

Der frühere Bayern-Stürmer Sandro Wagner hat während des Champions-League-Finals zwischen dem deutschen Meister und PSG mit einem Kommentar zu FCB-Shootingstar Alphonso Davies für Lacher gesorgt.

Bild: Getty Images

"Davies ist eine absolute Rakete. ich glaube auch deswegen, weil er neben mir saß in der Kabine. Ich glaube, das hat ein bisschen abgefärbt", sagte Wagner scherzhaft im ZDF .

FC Bayern München - Kommentar zum CL-Triumph: Hansi Flick beherrscht die gesamte Klaviatur

Fast zehn Monate lagen zwischen einer der größten Fehleinschätzungen eines Trainers im deutschen Fußball und dem zweiten Triple der Vereinsgeschichte für den FC Bayern München.

Bild: Imago Images / Poolfoto

"Man muss auch die Spielertypen haben. Man kann nicht versuchen, 200 km/h auf der Autobahn zu fahren, wenn sie nur 100 schaffen", sagte Niko Kovac Ende Oktober nach dem Betrachten eines Spiels des in Hinblick auf seine Spieler.

Wenige Stunden, nachdem Kovac sein Debüt für die in der französischen mit einem recht glücklichen 2:2 gegen absolviert hatte, führte sein einstiger Assistent Hansi Flick die selben Hochgeschwindigkeitsfußballer, die auch vor zehn Monaten schon im Kader des FC Bayern standen, zum Sieg über Paris Saint-Germain.

Nach CL-Finale: Neymar gratuliert versehentlich Bayer statt FC Bayern

Superstar Neymar von Paris Saint-Germain hat nach dem verlorenen Champions-League-Finale gegen den FC Bayern München versehentlich dem falschen Verein zum Gewinn der Königsklasse gratuliert. Statt des FCB würdigte der Brasilianer .

"Verlieren ist Teil des Sports, wir haben alles versucht, wir haben bis zum Ende gekämpft. Danke für euren Support und eure Hingabe an jeden einzelnen von euch", schrieb Neymar bei Twitter und fügte dann an: "Und GLÜCKWUNSCH an BAYER."

Der fehlende Buchstabe brachte dem 28-jährigen Brasilianer Spott ein, unter anderem auch von Bayer Leverkusen selbst. Die Werkself twitterte nämlich als Antwort auf Neymars Post: "Danke, Neymar! Ich weiß nicht, warum du uns gratulierst, wenn wir im Urlaub sind und FIFA spielen... aber danke."

FC Bayern: Triumph in der Champions League bringt mehr als 120 Millionen Euro

Die erfolgreiche Champions-League-Saison 2019/20 bringt dem FC Bayern München einen wahren Geldregen ein. Alleine der Finalsieg über PSG wird dem deutschen Meister von der UEFA mit 19 Millionen Euro vergütet.

Bild: Imago Images / Poolfoto

Insgesamt beziffern sich die Einnahmen des FCB aus der Königsklasse - vorbehaltlich möglicher Corona-Abschläge seitens der UEFA - bis dato auf 115,69 Millionen Euro. Zusätzlich erhält Bayern noch einen zweistelligen Millionenbetrag aus dem Marktpool, hinzu kommen die Zuschauereinnahmen aus den drei Heim-Gruppenspielen, die in einer ausverkauften Allianz Arena stattfanden.

FC Bayern München: Hansi Flick scherzt über Zukunft von Thiago

Trainer Hansi Flick hat bei der Pressekonferenz nach dem 1:0-Sieg des FC Bayern München im Champions-League-Finale gegen Paris Saint-Germain die anwesenden Journalisten veräppelt . "Thiago hat mir erzählt, dass er bleiben wird", sagte der FCB-Coach.

Bild: Getty Images

Flick stellte anschließend allerdings sofort klar, dass seine Aussage ein Witz gewesen sei. "Ich weiß es nicht, er weiß es bis jetzt selbst nicht", sagte Flick weiter über Thiagos Zukunft: "Wir müssen abwarten und sehen, was in den nächsten Tagen passiert."

FC Bayern - Philippe Coutinho kündigt an: "Kehre mit viel Lust nach Barcelona zurück"

Nach dem Triple mit Bayern München hofft der Brasilianer Philippe Coutinho auf ähnlich erfolgreiche Tage beim alten und neuen Arbeitgeber FC Barcelona. "Ich werde dafür arbeiten, dass die Dinge, die bisher nicht eintraten, mir die nächste Saison gelingen", sagte der brasilianische Mittelfeld-Star unmittelbar nach dem 1:0-Triumph des deutschen Meisters und Pokalsiegers im Champions-League-Finale gegen Paris St. Germain in Lissabon.

Bild: Getty Images

"Ich kehre mit viel Lust nach Barcelona zurück", verkündete der 28-Jährige im Interview mit dem brasilianischen TV-Kanal Esporte Interativo. Die Katalanen, die von den Bayern im Viertelfinale mit 8:2 abgewatscht worden waren, hatten den offensiven Mittelfeldspieler im vergangenen Sommer auf Leihbasis an die Isar abgegeben, nachdem der 120-Millionen-Euro-Mann in eineinhalb Jahren in nie richtig an seine Leistungen aus der Zeit beim FC Liverpool anknüpfen konnte.

FC Bayern schlägt PSG - Kingsley Coman: "Fühle schon mit meiner Heimatstadt"

Matchwinner Kingsley Coman hat nach seinem goldenen Tor beim 1:0 (0:0)-Finaltriumph von Bayern München in der Champions League gegen Paris St. Germain große Empathie mit seinem Ex-Klub gezeigt . "Ich fühle schon mit meiner Heimatstadt", sagte der 24-Jährige, der den deutschen Rekordmeister mit seinem Kopfballtreffer (59.) auf Europas Fußball-Thron geführt hatte.

Bild: imago images / Poolfoto

"Das ist ein unglaublicher Tag für mich, der schönste Tag meines Lebens, was den Fußball angeht", berichtete Coman, der von der UEFA zum "Man of the Match" gekürt wurde. Der französische Nationalspieler, dessen Eltern aus dem Überseedepartement Guadeloupe stammen, wurde 1996 in Paris geboren und in der Jugendakademie von PSG ausgebildet.

Bayern München vs. PSG, Noten: Die FCB-Stars in der Einzelkritik

Der FC Bayern München gewinnt das Finale der Champions League in Lissabon gegen PSG mit 1:0. Zum Schützen des goldenen Tores avancierte ausgerechnet der Ex-Pariser Kingsley Coman.

FC Bayern - Rooney verrät: Thiago wäre 2013 fast zu gewechselt

Der ehemalige englische Nationalspieler Wayne Rooney (34) hat verraten, dass Thiago Alcantara (29) vom FC Bayern München einst fast zu Manchester United gewechselt wäre . Zudem lobte der Spielertrainer von Derby County den Spanier und dessen fußballerische Klasse.

Bild: UEFA / Twitter

"Er ist ein kompletter Mittelfeldspieler, wirklich. Er hat von allem ein bisschen etwas. Er ist das Rückgrat der Bayern-Offensive und auch wichtig für den Spielaufbau", sagte Rooney im Gespräch mit der Sunday Times und schob nach: "Er wäre im Jahr 2013 fast zu ManUnited gewechselt und jetzt ist Liverpool an ihm dran. Er ist einer der besten Mittelfeldspieler der Welt, ich hoffe er geht nicht dorthin."

FC Bayern München: Barca-Trainer Koeman plant offenbar mit Coutinho

Barcelonas neuer Trainer Ronaldo Koeman plant für die kommende Saison offenbar mit Philippe Coutinho . Der Brasilianer, derzeit an den FC Bayern München verliehen, zählt nach dem Champions-League-Finale gegen PSG (ab 20.30 Uhr live auf DAZN) wieder zum Kader des spanischen Vizemeisters.

Bild: Imago Images / Poolfoto

Wie die Mundo Deportivo berichtet, zählt Koeman, Nachfolger von Quique Setien, auf die Dienste Coutinhos. Demnach will sich Koeman nach dem Finale am Sonntag persönlich mit Coutinho treffen, um über dessen Zukunft bei den Katalanen zu sprechen.