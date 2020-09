FC Bayern München vs. BVB heute kostenlos sehen: Der Probemonat von DAZN

Der Supercup 2020 steht an: Der FC Bayern und der BVB treten gegeneinander an. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Duell heute kostenlos sehen könnt.

Im diesjährigen Supercup trifft der auf . Anstoß der Begegnung ist am Mittwoch, den 30. September, um 20.30 Uhr in der Allianz Arena in München.

Im Supercup trifft der amtierende deutsche Meister auf den Gewinner des DFB-Pokals. Da der FC Bayern in der vergangenen Saison in beiden Wettbewerben als Sieger hervorging, tritt der Rekordmeister gegen den -Vizemeister Borussia Dortmund an.

Bereits im Vorjahr hieß das Supercup-Duell Borussia Dortmund vs. FC Bayern - damals setzte sich der BVB mit 2:0 durch. Welches Team sichert sich heute den Titel?

FC Bayern vs. BVB: Ihr wollt den Supercup heute live und kostenlos schauen? Hier erfahrt Ihr alle Informationen rund um den kostenlosen Probemonat von DAZN.

FC Bayern München vs. BVB live: Die Daten zum Supercup heute

Duell FC Bayern München vs. Borussia Dortmund Datum Mittwoch, 30. September, 20.30 Uhr Ort Allianz Arena, München Zuschauer ohne Zuschauer

FC Bayern München vs. BVB: DAZN zeigt den Supercup im LIVE-STREAM

Gute Nachrichten für alle Interessenten am Supercup: Die Begegnung zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund wird heute unter anderem im LIVE-STREAM übertragen.

Der Streamingdienst DAZN hat die Partie heute im Live-Programm. Ab 20 Uhr - also eine halbe Stunde vor Anpfiff - beginnt dort der LIVE-STREAM zu Bayern vs. BVB.

FC Bayern München vs. BVB: Hier läuft der LIVE-STREAM von DAZN

Im Vorfeld der Partie versorgen Euch Moderator Alex Schlüter und der neue DAZN-Experte Sandro Wagner mit sämtlichen Informationen rund um das Duell. Sobald der Ball rollt, kommentiert Jan Platte das Spielgeschen in München.

Nach diesem Wochenende haben beide etwas gut zu machen. Den Supercup seht ihr am Mittwoch live auf DAZN. #FCBBVB pic.twitter.com/TDype7fWfC — DAZN DE (@DAZN_DE) September 28, 2020

Mit dem DAZN-Probemonat könnt Ihr den LIVE-STREAM zu FC Bayern vs. BVB kostenlos anschauen und zudem 30 Tage lang die komplette Programmvielfalt von DAZN gratis ausprobieren. Alle Infos zum DAZN-Probemonat findet Ihr im folgenden Abschnitt.

Bild: imago images / Goal

FC Bayern München vs. BVB heute kostenlos sehen: Der DAZN-Probemonat

Um DAZN nutzen und den Supercup zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund heute im LIVE-STREAM anschauen zu können, benötigt man ein Abo beim Streamingdienst.

Sofern Ihr noch kein DAZN-Abo besitzt, könnt Ihr Euch im Rahmen eines kostenlosen Probemonats anmelden und Bayern vs. BVB gratis im LIVE-STREAM verfolgen.

FC Bayern München vs. BVB: Den Supercup mit dem DAZN-Probemonat kostenlos sehen

Im ersten Monat bei DAZN zahlt Ihr für das Abonnement gar nichts. Jedem Neukunden steht nämlich ein Probemonat zu, bei dem DAZN die Kosten übernimmt.

Mit dem DAZN-Probemonat könnt Ihr nicht nur Bayern vs. BVB kostenlos sehen. Ihr bekommt die komplette Programmvielfalt des Streamingdienstes vier Wochen lang gratis.

DAZN hat zahlreiche Wettbewerbe und Ligen im Programm: Champions League und Europa League , Bundesliga , Serie A , LaLiga , Ligue 1 und viele mehr.

Die benötigte DAZN-App ist in allen gängigen App-Stores kostenlos zum Download verfügbar:

FC Bayern München vs. BVB: Wie viel kostet ein DAZN-Abo nach dem Probemonat?

Im Anschluss an den Gratismonat könnt Ihr Euch entscheiden, ob Ihr weiterhin bei DAZN bleiben wollt. Falls nicht, könnt Ihr das Abo jederzeit problemlos kündigen.

Wenn Euch das Angebot von DAZN überzeugt hat, könnt Ihr das Abo weiterführen und habt dabei zwei Möglichkeiten: Entweder das Monatsabo für 11,99 Euro monatlich oder das Jahresabo für einmalig 119,99 Euro.

Alle Informationen zu den verschiedenen Zahlungsmethoden findet Ihr unter diesem Link.

FC Bayern München vs. BVB im DAZN-Probemonat: Häufig gestellte Fragen