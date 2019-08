Was für ein Auftakt! Süle verstolpert das Leder auf der rechten Seite und die Hausherren schalten sofort blitzschnell um. Guerreiro spurtet halblinks bis an die Grundlinie und legt letztlich in den Rückraum, wo der mitgelaufene Reus lauert. Der scheitert mit seiner Direktabnahme aus elf Metern aber am stark reagierenden Neuer.