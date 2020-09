Supercup als Startschuss: Ex-Bayern-Angreifer Sandro Wagner wird neuer DAZN-Experte

Sandro Wagner ist ab sofort Teil von DAZN. Der frühere Nationalspieler wird beim Ismaninger Streamingdienst als Experte fungieren.

Sandro Wagner, dreifacher Deutscher Meister mit dem und Confederations-Cup-Sieger 2017 mit der deutschen Nationalmannschaft, verstärkt ab sofort das Experten-Team von DAZN.

Wagner wird für alle Fans nationale und internationale Top-Spiele aus der UEFA und fachkundig begleiten.

Als Experte ergänzt er das eingespielte Team um Ralph Gunesch, Jonas Hummels und Sebastian Kneißl exzellent und wird - wie als Experte bei DAZN üblich - sowohl die Rolle als Co-Kommentator als auch die Analysen vor und nach den Spielen, sowie während der Halbzeitpausen, übernehmen.

Mehr Teams

Sandro Wagner über DAZN-Expertendasein: "Freue mich auf diese Rolle"

"Ich möchte den Fußball-Fans bei DAZN in erster Linie inhaltsstarke Analysen bieten. Natürlich werde ich mir dabei treu bleiben und wie gewohnt kein Blatt vor den Mund nehmen. Ich freue mich auf diese neue Rolle und sehe sie auch als Chance, um mich parallel zu meiner Trainerausbildung weiterentwickeln zu können", erklärt Wagner.

"Sandro Wagner hat schon als Spieler durch seine Meinungsstärke polarisiert und immer klare Kante bewiesen. Wir sind davon überzeugt, dass er sich mit seiner extrem hohen fachlichen Kompetenz optimal in unser Team von Experten einfügen und durch seine Authentizität alle Fans in dieser neuen Rolle überzeugen wird. Deshalb heißen wir Sandro ab sofort herzlich in der DAZN-Familie willkommen", sagt Michael Bracher, SVP Content Northern Europe bei DAZN.

Quelle: DAZN

Sandro Wagner bei DAZN: Supercup als Auftakt

Erstmals können Fans den 32-Jährigen bereits diesen Mittwoch beim Supercup zwischen dem FC Bayern München und live erleben. DAZN überträgt das Duell der beiden Schwergewichte des deutschen Fußballs ab 20 Uhr live. Moderator Alexander Schlüter und Kommentator Jan Platte werden das Spiel für alle Fans an der Seite von Sandro Wagner live aus der Allianz Arena in München begleiten.

Egal ob zu Hause im Wohnzimmer, unterwegs, zeitversetzt oder im Rückblick: DAZN bietet über 8.000 Livesport-Übertragungen pro Jahr in HD-Qualität und zeigt damit das umfangreichste Sportangebot, das es jemals bei einem einzelnen Anbieter gegeben hat. DAZN bietet einen Gratismonat, kostet danach 11,99€ monatlich und kann jederzeit monatlich gekündigt werden. Neben der monatlichen Zahlungsweise gibt es auch die Möglichkeit ein Jahresabonnement für 119,99€ abzuschließen.