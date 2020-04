"Operation Oranje": FC Barcelona beobachtet angeblich Eredivisie-Trio

Um sich für die Zeit nach Messi und Suarez zu wappnen, schaut sich der FC Barcelona derzeit wohl intensiv in der Eredivisie nach Sturmtalenten um.

Der amtierende spanische Meister hat offenbar drei niederländische Nationalspieler aus der ins Visier genommen. Wie die Mundo Deportivo berichtet, handelt es sich dabei um Donyell Malen ( ) sowie Calvin Stengs und Myron Boadu von .

Demnach soll das Trio in dieser Saison unter dem Scouting-Auftrag "Operation Oranje" bereits intensiv beobachtet worden sein. Alle drei Spieler gelten als mögliche Transferziele der Katalanen.

Eredivisie: Malen, Stengs und Boadu noch langfristig an ihre Klubs gebunden

Der 21-jährige Malen wurde einst bei Amsterdam ausgebildet, ehe es ihn über die Zwischenstation Arsenal nach Eindhoven zog. In der laufenden Saison erzielte der PSV-Angreifer wettbewerbsübergreifend bereits 17 Tore in 25 Spielen. Der Kontrakt des vierfachen Nationalspielers läuft noch bis 2024.

Sowohl Stengs (21), der hauptsächlich als Flügelspieler eingesetzt wird, als auch Mittelstürmer Boadu (19) wurden in Alkmaar ausgebildet und unterschrieben 2017 ihre ersten Profiverträge, die sie noch bis 2023 an AZ binden. Beide wurden bereits je einmal in der Elftal eingesetzt.

Alle drei Spieler sind Klienten des Beraters Mino Raiola, der unter anderem auch für Zlatan Ibrahimovic ( ), Paul Pogba ( ), Marco Verratti (PSG) und Erling Haaland ( ) zuständig ist.