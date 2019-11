Real-Star Eden Hazard dementiert Fitness-Probleme: "Bin in gutem Zustand"

Eden Hazard läuft bei Real Madrid seiner Form aktuell noch hinterher. Nach jüngster Kritik an seiner Person spricht er nun über seinen Zustand.

Real-Star Eden Hazard hat betont, trotz jüngster Kritik an seiner Leistung, in "guter Verfassung" zu sein. Das sagte er im Gespräch mit Sky Sports.

"In den letzten Monaten war ich in einem guten Zustand und verletzungsfrei", erklärte der 28-Jährige und ergänzte: "Ich bin in guter Verfassung. Wenn ich auf dem Platz stehe, werde ich immer mein Bestes geben, mit oder ."

Hazard: Kritik von Arsene Wenger und John Obi Mikel

Zuletzt hatte Ex-Arsenal-Coach Arsene Wenger Hazards schwächere Leistungen bei Real Madrid mit seinen angeblichen Gewichtsproblemen begründet.

Auch Hazards ehemaliger Chelsea-Kollege John Obi Mikel kritisierte den 104-fachen belgischen Nationalspieler und bezeichnete ihn als faulsten Spieler, mit dem er je zusammengespielt hat.

Der Kapitän der Belgier wechselte im Sommer für rund 100 Millionen Euro vom zu den Königlichen. In der laufenden -Saison kam er bislang auf sieben Einsätze und einen Treffer.