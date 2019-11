Ex-Chelsea-Star John Obi Mikel: Eden Hazard der faulste Spieler, mit dem ich je zusammengespielt habe

John Obi Mikel hat Eden Hazard als den faulsten Spieler bezeichnet, mit dem er je zusammengespielt hat. Dennoch habe er "unglaubliches Talent".

Der ehemalige Chelsea-Star John Obi Mikel hat Real Madrids Eden Hazard im Gespräch mit beIn Sports in der als faulsten Spieler bezeichnet, mit dem er je zusammengespielt hat.

"Hazard hat unglaubliches Talent", erklärte Mikel, aktuell bei unter Vertrag, und führte aus: "Vielleicht nicht so sehr wie Messi, aber er kann mit dem Ball machen, was er will."

Mikel: Lampard der fleißigste Spieler, mit dem ich je zusammengespielt habe

Dennoch mochte es Hazard nicht, "hart zu trainieren. Während wir gearbeitet haben, stand er einfach nur rum und hat gewartet, bis wir fertig waren. Am Sonntag war er dann aber immer der Man of the Match, er war unglaublich."

Mikel und Hazard schnürten von 2012 bis 2017 gemeinsam die Fußballschuhe für den . Dort erlebte Mikel mit dem heutigen Trainer der Blues, Frank Lampard, auch den Mitspieler, der immer am härtesten gearbeitet habe.