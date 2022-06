Deutschland, Aufstellung heute: So spielt das DFB-Team gegen England

Wie könnte Bundestrainer Hansi Flick die deutsche Mannschaft gegen England aufstellen? GOAL klärt Personalfragen und wagt einen Ausblick.

In weniger als einem halben Jahr startet die Weltmeisterschaft 2022 in Katar. Die Begegnungen in der Nations League im Juni stellen daher eine nicht unwichtige Möglichkeit für den Bundestrainer Hansi Flick und sein Team dar, um mögliche Aufstellungen zu testen und die Spieler in unterschiedlichen Konstellationen auf den Platz zu schicken.

Nachdem am vergangenen Samstag ein 0:1-Rückstand gegen Italien noch abgewendet werden konnte und Joshua Kimmich den Ausgleichstreffer erzielte, steht nun das Duell mit England auf dem Programm. Anpfiff der Partie ist um 20.45 Uhr in München.

Mit welcher Startaufstellung geht Hansi Flick das prestigeträchtige Aufeinandertreffen an? Steht Dortmund-Star Marco Reus nach seinem krankheitsbedingten Ausfall wieder zur Verfügung? GOAL klärt Personalfragen vor dem heutigen Match.

Deutschland, Aufstellung heute: Die Partie gegen England in der Übersicht

Begegnung: Deutschland vs. England

Wettbewerb: Nations League, Gruppenphase

Datum: Dienstag, 07. Juni (heute), 20.45 Uhr

Austragungsort: Allianz-Arena, München

Deutschland, Aufstellung heute: Der Kader für die Nations-League-Spiele im Juni

Manuel Neuer FC Bayern München Kevin Trapp Eintracht Frankfurt Oliver Baumann TSG 1899 Hoffenheim Benjamin Henrichs RB Leipzig Thilo Kehrer Paris Saint-Germain Lukas Klostermann RB Leipzig David Raum TSG 1899 Hoffenheim Antonio Rüdiger FC Chelsea Nico Schlotterbeck SC Freiburg Niklas Süle FC Bayern München Jonathan Tah Bayer 04 Leverkusen Karim Adeyemi RB Salzburg Julian Brandt Borussia Dortmund Serge Gnabry FC Bayern München Leon Goretzka FC Bayern München Ilkay Gündogan Manchester City Kai Havertz FC Chelsea Jonas Hofmann Borussia Mönchengladbach Joshua Kimmich FC Bayern München Thomas Müller FC Bayern München Jamal Musiala FC Bayern München Lukas Nmecha VfL Wolfsburg Marco Reus Borussia Dortmund Leroy Sane FC Bayern München Anton Stach Mainz 05 Timo Werner FC Chelsea

Deutschland, Aufstellung heute: So startete die DFB-Elf gegen Italien

Hansi Flick ließ gegen die Squadra Azzurra im klassischen 4-2-3-1-System agieren. Zwischen den Pfosten startete in Manuel Neuer die etatmäßige Nummer Eins, davor formierten sich Thilo Kehrer, Antonio Rüdiger, Niklas Süle und Benjamin Henrichs.

Als Doppelsechs fungierten Joshua Kimmich und Leon Goretzka, die offensive Mittelfeldreihe setzte sich aus Leroy Sane, Thomas Müller und Serge Gnabry zusammen. In vorderster Front kam Timo Werner zum Einsatz.

Deutschland, Aufstellung heute: So könnte das DFB-Team in der Defensive gegen England spielen

Da Flick in den vergangenen Partien jeweils bei seiner Grundordnung blieb, ist die deutsche Nationalmannschaft auch gegen die Three Lions im 4-2-3-1 zu erwarten. Im Tor dürfte wie schon gegen Italien Bayern-Keeper Neuer starten, ein Einsatz von Kevin Trapp oder Oliver Baumann käme durchaus überraschend.

In der Viererkette ist hingegen durchaus mit ein wenig Rotation zu rechnen. Auf der Linksverteidigerposition könnte anstelle von Kehrer auch der Hoffenheimer David Raum zum Einsatz kommen. In der Zentrale dürfte Nico Schlotterbeck nach seiner starken Saison eine ernsthafte Alternative zu Niklas Süle darstellen, selbiges gilt für Lukas Klostermann auf der rechten Defensivseite.

Wenn Kimmich und Goretzka fit sind, bilden sie das Herzstück der DFB-Auswahl. Aber auch Ilkay Gündogan wusste vor allem zum Ende der Saison zu überzeugen, könnte nun seine Chance erhalten und Goretzkas Platz einnehmen.

Deutschland, Aufstellung heute: Wie könnte die Offensive aussehen? Reus fällt aus

Grund zu Veränderungen lieferte gegen Italien die Offensive. Vor allem die Außenspieler Leroy Sane und Serge Gnabry sammelten wenige Argumente für einen erneuten Einsatz von Beginn an. Als Alternativen stünden Jamal Musiala, Karim Adeyemi oder auch Julian Brandt bereit. In der Sturmspitze agierte Timo Werner zwar umtriebig, konnte sich jedoch nur selten in Szene setzen - seine Position könnte Chelsea-Kollege Kai Havertz übernehmen.

Und was ist mit dem Dortmunder Marco Reus? Aufgrund eines Infekts verpasste der 33-Jährige das Italien-Spiel, nahm am Sonntag aber wieder am Mannschaftstraining teil. Trotzdem wird Reus erst wieder am 11. Juni gegen Ungarn ein Thema sein.

Deutschland, Aufstellung heute: DFB-Auswahl vs. England im TV, LIVE-STREAM und LIVE-TICKER

Gezeigt wird Deutschland vs. England heute Abend im ZDF, somit benötigt Ihr kein Abonnement bei einem Streamingdienst. Auch ein kostenfreier LIVE-STREAM wird auf der Website bzw. in der App zur Verfügung gestellt.

Darüber hinaus bietet GOAL Euch einen LIVE-TICKER zur Partie an. Dort halten wir Euch stets auf dem Laufenden und Ihr verpasst keine Tore, Großchancen oder Platzverweise.

Deutschland, Aufstellungen heute: Die mögliche Startformation

Neuer - Henrichs, Rüdiger, Schlotterbeck, Raum - Gündogan, Kimmich - Musiala, Müller, Adeyemi - Havertz