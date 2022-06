ARD, ZDF oder RTL? Wo läuft Deutschland vs. England heute live im Free-TV?

Deutschland empfängt in München heute England. GOAL blickt auf die Übertragung der Nations League im Free-TV und kostenlosen LIVE-STREAM.

Nächstes Spiel in der Nations League für das DFB-Team: Die deutsche Nationalmannschaft trifft heute auf England! Los geht es in der Allianz Arena in München heute um 20.45 Uhr.

Vier Spiele stehen für die deutsche Auswahl auf dem Programm, das erste gegen Italien fand bereits am vergangenen Samstag statt. Nun warten England, Ungarn und dann nochmal Italien - vier der sechs Spiele dieser Gruppenphase der Nations League sind also schon in wenigen Tagen absolviert.

Die Rückspiele gegen Ungarn und England finden dann Ende September statt und sind zugleich die letzten offiziellen Tests vor der WM in Katar. So oder so gelten diese Spiele aber nicht als Freundschafts-, sondern als Pflichtspiele, da die Nations League als offizieller Wettbewerb der UEFA geführt wird.

Es ist das zweite Kapitel der Vier-Spiele Serie, die die deutsche Mannschaft aktuell bestreiten muss. GOAL erklärt, wer die Nations League heute im Free-TV überträgt!

Deutschland vs. England heute auf ZDF, RTL oder ARD? So findet das Spiel der Nations League statt

Begegnung Deutschland - England Wettbewerb Nations League 2022/23 | 2. Spieltag Datum Dienstag | 7. Juni 2022 (heute) Anpfiff 20.45 Uhr Ort Allianz Arena | München | Deutschland Bilanz (37 Spiele) 13 Siege Deutschland Sieben Unentschieden 17 Siege England

Deutschland empfängt England: Läuft die Nations League heute live bei ARD, ZDF oder RTL?

Deutschland vs. England - da war doch was? Richtig: Nicht einmal ein Jahr ist es her, dass diese beiden großartigen Fußballnationen bei der EM aufeinandertrafen. Im Achtelfinale am 29. Juni 2021 waren es letztendlich Raheem Sterling und Harry Kane, die die Partie durch zwei Treffer entschieden.

Für die DFB-Elf war danach natürlich Schluss, während die Three Lions bis in das Finale kamen. Allerdings wartete auch auf das "Mutterland des Fußballs" kein Titel - im Finale konnte sich Italien nämlich durchsetzen.

Nations League im Free-TV: So wird heute Deutschland vs. England übertragen!

Wenn zwei so geschichtsträchtige und fußballerisch starke Nationen wie Deutschland und England aufeinandertreffen, wollen viele Anhänger:innen ein solches Spiel verfolgen - gerade, wenn es dabei auch noch um etwas geht, wie jetzt um die Nations League.

Dabei können sich Fans heute auf eine Übertragung im Free-TV freuen: Jedes Spiel der Nations League, welches in Deutschland stattfindet, wird nämlich von ARD oder ZDF übertragen! Die Auswärtsbegegnungen wie das Spiel in Bologna am vergangenen Samstag sind stattdessen bei RTL zu sehen.

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. England? ZDF überträgt heute die Nations League kostenlos!

Doch zurück nach Deutschland - schließlich befindet sich die Allianz Arena hierzulande, was heißt, dass das Spiel der Nations League im öffentlich-rechtlichen Fernsehen übertragen wird. Da diese staatlich unterstützt werden, müsst ihr für die Übertragung von ARD und ZDF nichts bezahlen!

Nicht nur das: Nach 20 Uhr dürfen die Fernsehsender keine Werbung mehr schalten! Aber wer überträgt das Spiel denn jetzt live? Lange war es unklar, doch jetzt wissen wir es: Das ZDF zeigt das Spiel der Nations League heute LIVE im TV und LIVE-STREAM!

Deutschland gegen England: Die Nations League heute im kostenlosen LIVE-STREAM!

Kostenloses Fernsehen ist ja schön und gut - was ist aber, wenn man gar keinen Fernseher zuhause stehen hat? Sollen die Menschen ohne TV etwa nicht in den Genuss der kostenlosen Fußballunterhaltung am Dienstagabend kommen?

ZDF im Internet: So seht ihr Deutschland vs. England in der Nations League live im STREAM

Keine Sorge: Natürlich zeigt das ZDF das Spiel auch im LIVE-STREAM! Ihr habt also eine Vielzahl an Geräten zur Verfügung, um das Spiel zu verfolgen: Handy, Tablet, PC, Laptop, Spielekonsole, Smart-TV... einfach zdf.de besuchen oder die App der ZDF Mediathek herunterladen!

Genau wie im TV ist das ZDF dabei kostenlos - ihr benötigt also kein Abonnement oder sonstige kostspielige Sachen, um Leroy Sane und Co. in Aktion zu sehen. Wenn ihr im Ausland seid, müsst ihr allerdings einen VPN aktivieren und den Standort auf Deutschland setzen.

Deutschland vs. England: Die Nations League im kostenlosen LIVE-STREAM!

Deutschland vs. England: Die Nations League im kostenlosen LIVE-STREAM!