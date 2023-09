"Danke, GOAT!": Pizzeria verzeichnet Umsatzanstieg nach Besuch von Lionel Messi

Der argentinische Weltmeister machte Werbung für die Pizzeria. Das zahlt sich für das Lokal nun aus.

WAS IST PASSIERT? Eine Pizzeria in Miami hat nach einem Besuch von Lionel Messi einen massiven Kundenzuwachs verzeichnet. Später dankte das Lokal dem argentinischen Weltmeister für die kostenlose Werbung.

WAS IST DER HINTERGRUND? Messi hatte sich zuvor in einem Social-Media-Posting für das gute Essen in dem Restaurant bedankt und die Pizzeria namens 'Banchero' auch namentlich erwähnt. Im Anschluss strömten die Menschen in Scharen in das Lokal, um sich von der Qualität selbst zu überzeugen.

'Banchero' veröffentlichte auf Instagram - unter dem Titel "Lionel Messis Lieblingspizza!" - nun ebenfalls ein Bild von Kunden in einer langen Schlange: "Ecke 71st und Collins Ave - seht es euch an! Vielen Dank an alle, die kommen." Dazu postete die Pizzeria das Ziegen-Emoji in Anspielung auf den GOAT-Status des Argentiniers.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

DIE GESCHICHTE DAHINTER Messi wurde in der Vergangenheit von der Öffentlichkeit sowie seinen Konkurrenten wegen der Wahl seiner Pizzen verspottet.