"Hoffentlich hat die Pizza geschmeckt": Spott für Lionel Messi nach Inter Miamis Niederlage gegen Atlanta United

Pizza statt Punkte: Für Inter Miamis Superstar gab es am Wochenende einige hämische Kommentare.

WAS IST PASSIERT? Ohne Superstar Lionel Messi kassierte Inter Miami am Wochenende in der MLS eine 2:5-Niederlage gegen Atlanta United. Wenige Stunden vor dem Spiel postete der argentinische Superstar auf Instagram ein Bild seiner frisch bestellten Pizza, deren Belag mit Tomatenscheiben, Zwiebeln und Oliven sehr gewöhnungsbedürftig aussah. Es hagelte Spott von Fans und auch Ex-US-Nationalspieler Alexi Lalas war offensichtlich irritiert.

WAS WURDE GESAGT? Bei X schrieb Lalas über Messis Fehlen: "Messi hat bewiesen, dass er den Unterschied macht, wenn er für Inter Miami spielt. Die Aufgabe des Klubs ist es, alles zu unternehmen, um es in die Playoffs zu schaffen. Vielleicht ist das eine Situation aus der Kategorie: 'Wir verlieren eine Schlacht, aber wir gewinnen den Krieg.' Aber falls am Ende Miami wegen weniger Punkte die Playoffs verpasst, wirkt das hier schlecht. Ich hoffe jedenfalls, die Pizza hat ihm geschmeckt."

WAS IST DER HINTERGRUND? Messi kam Ende der vergangenen Woche angeschlagen von der argentinischen Nationalmannschaft zurück. Dort hatte er bereits das WM-Qualifikationsspiel in Bolivien (3:0) von der Bank aus verfolgt.

Neben Messi lief auch Jordi Alba nicht für die Elf von Tata Martino auf und der Klub aus Florida kassierte die erste Niederlage nach zwölf erfolgreichen Partien.

WIE GEHT ES WEITER? Am Donnerstag steht für Miami das nächste Spiel in der MLS auf dem Programm. Dann geht es gegen Toronto und es wird erwartet, dass Messi dann wieder aufläuft.