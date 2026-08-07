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Tabelle

Major League Soccer Ost

Pos.TeamPSUNTG+/-PktForm
1Nashville SC crestNashville SC18124235142140
U
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S
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S
2Inter Miami CF crestInter Miami CF18115245321338
U
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S
S
S
3New England Revolution crestNew England Revolution179352821730
U
S
U
N
S
4Chicago Fire FC crestChicago Fire FC179263223929
S
N
N
S
S
5New York City FC crestNew York City FC187563124726
U
S
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Major League Soccer West

Pos.TeamPSUNTG+/-PktForm
1Vancouver Whitecaps crestVancouver Whitecaps17104338172134
U
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N
2Los Angeles FC crestLos Angeles FC19104535191634
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S
3San Jose Earthquakes crestSan Jose Earthquakes18103537241333
N
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4Houston 1836 crestHouston 1836179262524129
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5Real Salt Lake crestReal Salt Lake178362925427
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