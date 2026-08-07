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USA MLS
USA MLS, Spielplan und Ergebnisse
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Freitag, 31. Juli
Tabelle
Major League Soccer Ost
|Pos.
|Team
|P
|S
|U
|N
|T
|G
|+/-
|Pkt
|Form
|1
|Nashville SC
|18
|12
|4
|2
|35
|14
|21
|40
|2
|Inter Miami CF
|18
|11
|5
|2
|45
|32
|13
|38
|3
|New England Revolution
|17
|9
|3
|5
|28
|21
|7
|30
|4
|Chicago Fire FC
|17
|9
|2
|6
|32
|23
|9
|29
|5
|New York City FC
|18
|7
|5
|6
|31
|24
|7
|26
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Major League Soccer West
|Pos.
|Team
|P
|S
|U
|N
|T
|G
|+/-
|Pkt
|Form
|1
|Vancouver Whitecaps
|17
|10
|4
|3
|38
|17
|21
|34
|2
|Los Angeles FC
|19
|10
|4
|5
|35
|19
|16
|34
|3
|San Jose Earthquakes
|18
|10
|3
|5
|37
|24
|13
|33
|4
|Houston 1836
|17
|9
|2
|6
|25
|24
|1
|29
|5
|Real Salt Lake
|17
|8
|3
|6
|29
|25
|4
|27