Wo auch immer Cristiano Ronaldo auftaucht, werden Handys gezückt. Nun reagiert der Megastar mit Humor darauf.

WAS IST PASSIERT? Cristiano Ronaldo hat schlagfertig auf schaulustige Gäste in einem Restaurant in Riad reagiert: Beim Besuch anlässlich des 29. Geburtstags seiner Freundin Georgina Rodríguez am Freitagabend zückte der Superstar kurzerhand selbst sein Smartphone und richtete es auf die neugierige Meute. Dabei lachte der portugiesische Superstar verschmitzt wegen der überraschten Reaktion der anderen Gäste.

DAS VIDEO ZUR NEWS:

WAS IST DER HINTERGRUND? Nach der Trennung von Manchester United Ende letzten Jahres schloss sich der 37-Jährige dem saudi-arabischen Klub Al-Nassr an. Vom Marketing-Aspekt des Deals her geht der Plan des schwerreichen Vereins bislang auf: CR7 sorgt überall für Aufsehen und hat die weltweite Aufmerksamkeit für die Saudi Pro League extrem gesteigert.

Sportlich gibt es allerdings noch Luft nach oben. Bislang gelang dem Megastar in zwei Pflichtspielen noch kein Treffer für seinen neuen Verein, für das Ausscheiden im Supercup wurde er von Trainer Rudi Garcia mitverantwortlich gemacht.