Ronaldo an Niederlage schuld? Al-Nassr-Coach kritisiert CR7

Cristiano Ronaldo verlor im Super Cup mit Al-Nassr gegen Al-Ittihad. Der Trainer fand danach kritische Worte zu CR7.

WAS IST PASSIERT? Al-Nassr-Trainer Rudi Garcia hat Cristiano Ronaldo für die 1:3-Niederlage im Halbfinale des Super Cups gegen Al-Ittihad mitverantwortlich gemacht.

WAS WURDE GESAGT? Der französische Coach sagte auf der Pressekonferenz nach der Partie: "Eines der Dinge, die den Verlauf des Spiels verändert haben, war die vergebene Chance von Cristiano Ronaldo in der ersten Halbzeit".

WAS IST DER HINTERGRUND? Am gestrigen Donnerstag traf Al-Nassr im Saudi Super Cup auf Al-Ittihad. Das Team um Superstar CR7 lag jedoch bereits zur Halbzeit mit 0:2 hinten, in der 67. Minute konnte dann Talisca den Anschlusstreffer erzielen. Am Ende musste sich das Team von Rudi Garca mit 1:3 geschlagen geben.

Der 37-jährige Ronaldo stand über die vollen 90 Minuten auf dem Platz, konnte das Ruder jedoch nicht herumreißen.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: In der Saudi Pro League stand Ronaldo bis dato 90 Minuten auf dem Platz, konnte bisher allerdings noch keine Torbeteiligung im Al-Nassr-Trikot bejubeln. Aktuell steht der Klub auf dem ersten Platz mit einem Zähler vor Al Hilal, das eine Partie mehr zu verzeichnen hat.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Ist der Wechsel nach Saudi-Arabien der richtige Schritt von Cristiano Ronaldo? Ja, er kassiert dort richtig ab

Ja, er wird viele Tore schießen

Nein, die Liga ist uninteressant

Nein, das schadet seinem Ruf 1461 Stimmen Danke für Ihre Teilnahme! Das Ergebnis wird bald veröffentlicht Ist der Wechsel nach Saudi-Arabien der richtige Schritt von Cristiano Ronaldo? 32% Ja, er kassiert dort richtig ab

7% Ja, er wird viele Tore schießen

25% Nein, die Liga ist uninteressant

36% Nein, das schadet seinem Ruf 1461 Stimmen