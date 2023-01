Wer ist Georgina Rodríguez? Alles Wissenswerte über Cristiano Ronaldos Freundin

Cristiano Ronaldo steht zwar die meiste Zeit seines Lebens im Blickpunkt der Öffentlichkeit, doch seit seinem Aufstieg zum Fußballstar hält er sich mit seinen persönlichen Beziehungen relativ bedeckt.

Der Stürmer, der frisch bei Al-Nassr unter Vertrag steht, war bis Januar 2015 fast fünf Jahre lang mit dem russischen Model Irina Shayk zusammen. Die Trennung wurde von seiner Schwester Elma als "wie ein Todesfall" in der Familie beschrieben.

Danach wurde Ronaldo mit einer Reihe von Frauen in Verbindung gebracht, aber vor ein paar Jahren wurde klar, dass das spanische Model Georgina Rodríguez offiziell die Partnerin des portugiesischen Kapitäns ist. Aber wer ist die Frau an der Seite des Portugiesen? GOAL klärt auf.

Georgina Rodríguez ist die Partnerin von Cristiano Ronaldo, dem Star von Al-Nassr und Portugal. Sie ist nicht nur Model und Tänzerin, sondern auch eine Art "Influencerin" im Internet mit einer beachtlichen Fangemeinde in den sozialen Medien, die auf Instagram über 30 Millionen Follower zählt.

Sie stammt ursprünglich aus der nordostspanischen Stadt Jaca. Dort leben etwas mehr als 13.000 Einwohner, die Stadt liegt in der Nähe der französischen Grenze, etwa 450 km von Madrid entfernt.

Sie soll in ihrer Heimatstadt als Kellnerin gearbeitet haben, bevor sie als Au-pair-Mädchen bei einer Familie in Bristol, England, einzog.

Wie hat Georgina Rodríguez Cristiano Ronaldo kennengelernt?

Wie die spanische Fußballzeitung AS berichtet, lernte Rodríguez Ronaldo in einem Gucci-Geschäft in Madrid kennen, wo sie als Verkäuferin arbeitete.

"Seine Größe, sein Körper, seine Schönheit erregten meine Aufmerksamkeit. Ich habe vor ihm gezittert, aber der Funke ist übergesprungen", sagte sie.

"Ich bin sehr schüchtern, und vielleicht hat mich das vor einer Person, die mich mit einem einzigen Blick tief berührt hat, noch mehr erregt. Danach hat die Art und Weise, wie Cristiano mich behandelt, sich um mich kümmert und mich liebt, den Rest erledigt."

Die Beziehung entwickelte sich von da an stetig weiter, und Ende 2016 wurden die beiden von Paparazzi zusammen in der Öffentlichkeit abgelichtet. Am denkwürdigsten war, dass Ronaldo bei einem Ausflug ins Disneyland Paris mit Perücke und Sonnenbrille erwischt wurde, um sich zu tarnen.

Rodríguez hat seitdem Spiele von Real Madrid, Juventus, Portugal und Manchester United besucht. Natürlich war sie auch bei den FIFA-Preisverleihungen dabei, wo sie zusammen mit Ronaldos Mutter, seinen Schwestern und seinem Sohn die Zeremonien besuchte.

Auf den Fotos, die auf Ronaldos und Rodriguez' Instagram-Accounts gepostet wurden, wurde die Beziehung nicht wirklich angekündigt, aber es wurde deutlich, dass die beiden ein Paar sind.

Wie sieht die Zukunft für Georgina und Ronaldo aus?