Champions League: Wann beginnt die Auslosung heute?

Die Auslosung der Champions League steigt heute. Wann beginnt die Ziehung der Gruppen?

Die Champions-League-Saison 2023/24 wirft ihre Schatten voraus. Bevor es am 19. September mit den ersten Gruppenspielen losgeht, steht allerdings noch die Auslosung an. Am heutigen Donnerstag, 31. August 2023, werden die Staffeln im Grimaldi Forum in Monaco ausgelost. Aber wann genau findet die Ziehung statt?

Die Königsklasse ist zurück! Manchester City strebt nach dem erstmaligen CL-Gewinn 2023 nun die Titelverteidigung im wichtigsten europäischen Vereinswettbewerb an. Aber die großen Namen des Weltfußballs dürften etwas dagegen haben - auch der FC Bayern, Real Madrid, der FC Liverpool, der FC Barcelona und Paris Saint-Germain wollen den begehrten Henkelpott am 1. Juni 2024 im Londoner Wembley Stadium in den Nachthimmel recken.

Aus deutscher Sicht erfreulich: Mit dem FCB, Borussia Dortmund, RB Leipzig und dem Debütanten Union Berlin sind vier Bundesliga-Klubs in der Gruppenphase der Champions League vertreten. Während sich der FCB im ersten und der BVB sowie RB Leipzig im zweiten Lostopf befinden, liegt die Kugel der Berliner im vierten Topf. Eine Hammergruppe ist daher alles andere als unwahrscheinlich für die Mannschaft von Trainer Urs Fischer.

Event: Champions League, Auslosung der Gruppen

Datum: Donnerstag, 31. August 2023 (heute)

Uhrzeit: 18 Uhr deutscher Zeit

Ort: Grimaldi Forum, Monaco

Amtierender Sieger: Manchester City

Fans der Königsklasse werden ab 18 Uhr gespannt ihre Blicke in den Südosten Frankreichs richten. In Monaco wird heute um diese Uhrzeit die Auslosung der Champions-League-Gruppen vorgenommen.

Erfahrungsgemäß dauert das Prozedere rund eine halbe Stunde, im Anschluss steht fest, mit wem es die vier Bundesligisten und die 28 weiteren Teams von September bis Dezember zu tun bekommen. Die CL-Saison 2023/24 ist übrigens die letzte im aktuellen Format, ab der Spielzeit 24/25 wird die Königsklasse in einem veränderten Format stattfinden.

Champions League: Wo wird die Auslosung heute im TV und LIVE-STREAM übertragen?

Um die Auslosung live zu sehen, bieten sich Euch verschiedene Möglichkeiten. So überträgt beispielsweise die UEFA im kostenlosen LIVE-STREAM auf ihrer Website. Darüber hinaus zeigt auch Sky Sports News auf der Website und in der App das Event.

Auch bei DAZN seid Ihr live mit am Start. Sowohl im Pay-TV auf dem linearen Sender DAZN 1, der bei einem bestehenden Pay-TV-Vertrag hinzugebucht werden kann, als auch im Webbrowser oder in der App im LIVE-STREAM.

Champions League: Wann startet die Auslosung heute? Königsklasse live im STREAM bei DAZN

Champions League: Wann beginnt heute die Auslosung? Lostöpfe im Überblick

Wie gewohnt werden 32 Teams in acht Vierergruppen an den Start gehen - und so sehen die einzelnen Lostöpfe aus.

Topf 1: FC Bayern München, FC Barcelona, Manchester City, SSC Neapel, FC Sevilla, Paris Saint-Germain, Feyenoord Rotterdam, Benfica Lissabon

Topf 2: RB Leipzig, Borussia Dortmund, FC Arsenal, Manchester United, Real Madrid, Inter Mailand, Atletico Madrid, FC Porto

Topf 3: Schachtjor Donezk, RB Salzburg, AC Mailand, Lazio Rom, Roter Stern Belgrad , SC Braga, PSV, FC Kopenhagen

Topf 4: 1. FC Union Berlin, RC Lens, Newcastle United, Celtic Glasgow, Real Sociedad, Royal Antwerpen, Young Boys, Galatasaray