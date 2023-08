Champions League Auslosung heute live: Wer zeigt / überträgt die Ziehung der Gruppenphase im STREAM und TV?

Die Auslosung der Champions-League-Gruppenphase findet heute statt. Wer zeigt / überträgt live in STREAM und TV?

Die Gruppenphase der Champions-League-Saison 2023/24 steht bevor. Zuvor findet allerdings die Auslosung der einzelnen Gruppen statt. Die Ziehung steigt am heutigen Donnerstag, 31. August 2023, um 18 Uhr in Monaco. Wer zeigt / überträgt das Event live im TV und STREAM?

Die europäischen Schwergewichte kämpfen in der laufenden Spielzeit letztmals im altbekannten Format um den Champions-League-Titel, ab der Spielzeit 2024/25 wird sich der Modus grundlegend verändern. Schafft Manchester City, 2022/23 nach einem 1:0 gegen Inter Mailand im Finale erstmals Sieger, die Titelverteidigung oder schlägt einer der anderen Klubs um den FC Bayern München, Real Madrid oder FC Barcelona zurück?

Vier Bundesliga-Klubs haben sich für die Champions League qualifiziert. Neben den arrivierten Kräften FC Bayern, Borussia Dortmund und RB Leipzig sicherte sich auch der 1. FC Union Berlin erstmals die Teilnahme an der Königsklasse . Aber in welchen Gruppen treten die Teams gegeneinander an, wie sehen die Lostöpfe aus und wo wird die Ziehung live im TV und STREAM gezeigt? GOAL klärt auf.

Die Auslosung der Champions-League-Gruppen steht heute an. Wer zeigt / überträgt die Ziehung im TV und LIVE-STREAM?

Champions League Auslosung heute live: Datum, Uhrzeit, Ort - Ziehung der CL-Gruppen

Event: Auslosung der Gruppen

Wettbewerb: Champions League, Saison 2023/24

Datum: Donnerstag, 31. August 2023 (heute)

Uhrzeit: 18 Uhr

Ort: Grimaldi Forum, Monaco (Frankreich)

Champions League Auslosung heute live: Wer zeigt / überträgt die Ziehung im Free-TV?

Die Champions League ist nahezu komplett aus dem Free-TV verschwunden. Pro Saison läuft nur noch eine Partie im frei empfangbaren Fernsehen: das Finale. 2024 wird das Endspiel am 1. Juni im Wembley Stadium in London ausgetragen.

Auch die Champions-League-Auslosung ist nicht im Free-TV zu sehen. Trotzdem gibt es die Möglichkeit, die Ziehung der Gruppen kostenfrei zu verfolgen.

Champions League Auslosung heute live: Wer zeigt / überträgt die Ziehung im STREAM?

Gegen wen spielen der FC Bayern und der BVB in der CL-Gruppenphase? Wer erwischt die schwerste Staffel, wer hat Glück?

Antworten gibt's heute ab 18.00 Uhr, via Sky Sport News könnt Ihr im LIVE-STREAM dabei sein. Dieser ist kostenfrei über skysport.de und die Sky Sports News App abrufbar. Darüber hinaus seht Ihr die Auslosung auch nach dem Abschluss eines Abos bei WOW TV oder DAZN. Infos zu den einzelnen DAZN-Paketen findet ihr hier. Zudem überträgt die UEFA auf ihrer Website live, ebenso das ZDF in der Mediathek.

Champions League Auslosung heute live: Wer zeigt / überträgt die Ziehung? Wie sehen die Lostöpfe aus?

Wie gewohnt gibt es vier Lostöpfe mit jeweils acht Teams. Die Einteilung erfolgt nach dem UEFA-Koeffizienten und der Erfolge des Klubs in den vergangenen Jahren. Nachfolgend findet ihr die Lostöpfe in der Übersicht.

1. Topf: FC Barcelona, FC Sevilla, FC Bayern München, SSC Neapel, Manchester City, Feyenoord Rotterdam, SL Benfica, Paris Saint-Germain

2. Topf: Borussia Dortmund, Inter Mailand, Atletico Madrid, Real Madrid, RB Leipzig, Manchester United, FC Porto, FC Arsenal

3. Topf: Schachtjor Donezk, FC Salzburg, Roter Stern Belgrad, AC Mailand, Lazio Rom, Sporting Braga, PSV, FC Kopenhagen

4. Topf: RC Lens, Union Berlin, Real Sociedad, Galatasaray, Celtic, Newcastle United, Young Boys, Royal antwerpen

Champions League Auslosung heute live: Wann sind die einzelnen Spieltage der Gruppenphase?

Spieltag: 19./20. September Spieltag: 3./4. Oktober Spieltag: 24./25. Oktober Spieltag: 7./8. November Spieltag: 28./29. November Spieltag: 12./13. Dezember

Champions League Auslosung heute live: Übertragung im TV und LIVE-STREAM - Übersicht