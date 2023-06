Wie lange ist es noch, bis die Champions League (2023/24) wieder anfängt?

Nach der Champions League ist vor der Champions League - oder nicht? Wir sagen, wann es in Europas Königsklasse wieder losgeht.

Die Champions League ist die Königsklasse des europäischen Fußballs. Hier messen sich die besten Mannschaften des Kontinents. Der Gewinn des Henkelpotts gilt für viele Fußballer als Krönung ihrer Karriere auf Klubebene.

Die Ausgabe der Saison 2022/23 ist seit einigen Wochen Geschichte. Nämlich seitdem Manchester City am 10. Juni im Finale von Istanbul mit 1:0 gegen Inter Mailand triumphierte.

Aktuell ist Sommerpause angesagt, aber viele Fans fragen sich derzeit nicht nur, wann es zum Beispiel in der Bundesliga wieder losgeht, sondern auch, wann in der Champions League wieder der Ball rollt.

GOAL kennt die Antwort.

Wie lange ist es noch, bis die Champions League wieder anfängt?

Streng genommen läuft die Champions League bereits wieder. Am 27. Juni begann die Vorrunde zur Qualifikation, in der sich Mannschaften aus kleinen Ligen duellieren, um sich über diesen Weg eines der begehrten 32 Tickets für die Hauptrunde zu sichern.

Auf besagte Vorrunde folgen im Laufe des Sommers drei Qualifikationsrunden, ehe die Playoffs endgültig darüber entscheiden, wie das Teilnehmerfeld der Hauptrunde aussieht.

Jene Hauptrunde, die mit der Gruppenphase beginnt und ab der die meisten Fans mitfiebern, beginnt in der Saison 2023/24 am 19. September. Der Start ist also noch genau 82 Tage entfernt (Stand 29. Juni 2023).

Champions League 2023/24: Wann ist die Auslosung der Gruppenphase?

Die Auslosung der Gruppenphase wird in jedem Jahr mit Spannung erwartet. 2023 findet sie erneut im Hauptquartier der UEFA in Nyon statt. Als Termin wurde bereits der 31. August festgelegt.

Champions League 2023/24: Die wichtigsten Termine

1. Spieltag Vorrunde: 19./20. September 2023

Letzter Spieltag Vorrunde: 12./13. Dezember 2023

Achtelfinale: 13./14./20./21. Februar 2024; 5./6./12./13. März 2024

Viertelfinale: 9./10. April 2024; 16./17. April 2024

Halbfinale: 30. April/1. Mai 2024; 7./8. Mai 2024

Finale: 1. Juni 2024 in London (Wembley Stadium)

Getty





Champions League: Die letzten zehn Sieger