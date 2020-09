Bericht: Cengiz Ünder steht kurz vor Wechsel von der Roma zu Leicester City

Cengiz Ünders Zukunft nimmt langsam aber sicher Formen an. Einem Bericht aus Italien zufolge zieht es den türkischen Nationalspieler auf die Insel.

Der türkische Offensivspieler Cengiz Ünder (23) vom Serie-A-Klub steht offenbar kurz vor einer Vertragsunterschrift bei . Dies berichtet Sky Sport Italia am Mittwoch.

Demzufolge haben die Römer mit dem Premier-League-Klub bereits eine Vereinbarung getroffen. Der Linksfuß soll noch in den kommenden Stunden auf der Insel ankommen, um dort seinen Medizincheck zu absolvieren.

Cengiz Ünder nach Leicester: Foxes sichern sich Kaufoption

Bei den Vertragsdetails handelt es sich allem Anschein nach um einen Leihtransfer für eine Gebühr in Höhe von drei Millionen Euro. Hinzu soll sich eine Kaufoption gesellen, welche die Foxes im kommenden Sommer für 24 Millionen Euro ziehen können.

Cengiz Ünder steht seit 2017 bei den Giallorossi unter Vertrag, als er von nach geholt wurde. In dieser Zeit steuerte er in 88 Pflichtspielen 17 Treffer und zwölf Assists bei. Sein Arbeitspapier in Rom ist noch bis 2023 datiert.