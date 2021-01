BVB, News und Gerüchte: Stindl spricht über Rose-Gerüchte, vier Erkenntnisse zu Bayer-Pleite - alle Infos zu Borussia Dortmund heute

Der BVB unterliegt in Leverkusen - und es gibt einige Erkenntnisse. Außerdem: Das sagt Stindl zu den Rose-Gerüchten. Alle News zu Borussia Dortmund.

kassierte am Dienstagabend bei (1:2) bereits die sechste Saisonniederlage in der - ein Spiel, welches einige Erkenntnisse lieferte. Trainer Edin Terzic ist nicht unangetastet, wobei Gladbach-Coach Marco Rose immer wieder als möglicher Nachfolger für den Sommer gehandelt wird.

Gegen Leverkusen erreichten jedenfalls nur zwei Spieler ihre Normalform, wie Ihr in unserer Einzelkritik nachlesen könnt. Außerdem: die Pressestimmen zur Pleite bei der Werkself. War es das nun mit der Deutschen Meisterschaft für den BVB?

Bundesliga-Vizemeister Borussia Dortmund am Mittwoch.

Marco Rose zum BVB? Das sagt Gladbach-Kapitän Lars Stindl

Marco Rose von wird seit geraumer Zeit als Trainer des BVB für den kommenden Sommer gehandelt. Gladbach-Kapitän Lars Stindl lässt dies aktuell aber kalt. "Wir gehen sehr entspannt mit den Gerüchten um", so Stindl in der Sport Bild .

Diese Spekulationen seien schließlich "nichts Neues, immer wieder werden Spieler oder Verantwortliche von uns bei anderen Klubs gehandelt", ergänzte er und fand anschließend lobende Worte für seinen Coach.

"Marco Rose wird manchmal sehr emotional, was uns insgesamt echt guttut. Aber er kann auch sehr ruhig und sachlich analysieren ", erklärte Stindl, der Rose als "absoluten Fachmann" bezeichnete.

Vier Erkenntnisse zu Leverkusen vs. BVB: Dortmunds Probleme mit Dellen und Dribblern

Borussia Dortmund hat das Bundesliga-Verfolgerduell gegen Bayer Leverkusen verdientermaßen mit 1:2 verloren und damit zumindest zwischenzeitlich auch den Anschluss zur Tabellenspitze. Was fiel auf? Die Erkenntnisse.

BVB bei Bayer Leverkusen, Noten: Die Spieler von Borussia Dortmund in der Einzelkritik

Der BVB muss in der Bundesliga den nächsten Dämpfer einstecken und verliert das Spitzenspiel bei Bayer Leverkusen mit 0:1. Die Terzic-Elf in der Einzelkritik.

Pressestimmen zur Dortmund-Pleite: "Oh weh oh weh, der BVB!"

Bild: "Das war's mit den letzten Dortmunder Meister-Träumen! Dortmund geht beim Verfolger-Duell in Leverkusen 1:2 baden. Der BVB gewann nur drei der letzten acht Liga-Spiele. Bei einem Bayern-Sieg am Mittwoch in Augsburg wächst der Rückstand auf zehn Punkte an."

kicker: "Highspeed-Fußball in Leverkusen: Wirtz entscheidet das Verfolgerduell. Dortmund verliert die Tabellenspitze aus den Augen. Die Werkself gewann ein enorm temporeiches Spiel mit zwei grundverschiedenen Halbzeiten mit 2:1 - und feierte am Ende einen 17-jährigen Matchwinner."

ntv: "Oh weh, oh weh, der BVB! War es das schon für Borussia Dortmund? Dem Vizemeister droht nach einer verdienten Niederlage im spektakulären Verfolgerduell bei Bayer Leverkusen schon zur Saisonhalbzeit der Abschied aus dem Meisterrennen der Fußball-Bundesliga. Bayer dagegen beendet seine "Mini-Krise"."

Ruhr Nachrichten: "Enttäuschende Hinrunde endet mit 1:2 - der BVB läuft nur noch hinterher. Borussia Dortmund kassiert in Leverkusen eine schmerzhafte Niederlage. Für den BVB geht es vorerst nur noch um Schadensbegrenzung."

FAZ: "Der BVB verliert den Anschluss. Leverkusen spielt gegen Borussia Dortmund den besseren Fußball und siegt 2:1. Das kurze Hoch unter BVB-Trainer Terzic ist schon wieder vorbei. Die Tabellenspitze rückt vorerst in weite Ferne."

Spiegel: "Der BVB lässt sich in Leverkusen auskontern. Borussia Dortmund ist auf dem besten Weg, sich endgültig aus dem Meisterrennen der Bundesliga zu verabschieden. Nach dem 1:1 gegen Mainz am vergangenen Spieltag verlor der BVB zum Abschluss der Hinrunde das Spitzenspiel bei Bayer Leverkusen 1:2 (0:1)."

Süddeutsche Zeitung: "Erschreckend einfach ausgespielt! Der BVB kassiert beim 1:2 in Leverkusen den nächsten Rückschlag - weil er sich durch Abwehrschwächen selbst in Schwierigkeiten bringt. [...] Die derzeit gängige These besagt, dass Borussia Dortmund mit hochrangigen Gegnern besser zurechtkommt als mit weniger namhaften Mannschaften, die vorzugsweise verteidigen, statt selbst fürs Spiel zu sorgen. Wie es aussieht, müssen sich die Experten nun aber eine neue Theorie einfallen lassen, um das unstete Wirtschaften des BVB zu erklären."

