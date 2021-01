BVB (Borussia Dortmund) heute: Reinier-Leihe endet wohl vorzeitig, Hitz zögert mit Vertragsverlängerung - alle News und Gerüchte

Bei Borussia Dortmund könnte sich personell schon bald etwas tun: Während Marwin Hitz noch zögern soll, geht die Reinier-Leihe wohl dem Ende entgegen.

Der BVB ( ) muss in der am kommenden Wochenende gegen den FSV bestehen. Die 05er machten es vor kurzem dem FC Bayern in der Allianz Arena zumindest eine Halbzeit lang schwer, die Dortmunder sind also gewarnt.

Doch während im sportlichen Bereich die Aufholjagd an die Spitze der Bundesliga das Ziel ist, dreht sich auch das Personalkarussell in Dortmund - zumindest laut vieler Medienberichte.

Denn der Offensivspieler Reinier soll offenbar schon bald zurück nach Madrid gehen und die Leihe vorzeitig beenden. Und: Bei Marwin Hitz soll noch ungewiss sein, ob er seine Karriere bei den Schwarz-Gelben fortsetzt.

BVB heute an diesem Freitag: Alle News und Gerüchte rund um Borussia Dortmund findet Ihr hier in diesem Artikel - ebenso wie Ihr hier alle News der vergangenen Tage findet:

BVB: Marwin Hitz zögert offenbar bei der Vertragsverlängerung

Torhüter Marwin Hitz (33) von Borussia Dortmund ist sich offenbar nicht sicher, ob er seine Karriere beim Bundesligisten über die Saison hinaus fortsetzen will. Dies berichten die Ruhr Nachrichten.

Demnach soll der BVB gewillt sein, den Schweizer langfristig an sich zu binden und ihm eine Vertragsverlängerung anzubieten. Die Nummer zwei, die hinter Landsmann Roman Bürki eine große Wertschätzung genießt, zögert aber wohl.

Dabei soll Michael Zorc bereits Kontakt mit ihm aufgenommen haben, ein Ergebnis ist bis dato noch nicht zustande gekommen. Für die Schwarz-Gelben verbuchte Hitz bisher 19 Einsätze.

Hintergrund für die noch ausstehende Entscheidung über seine Zukunft soll dem Bericht zufolge sein, ob der 33-Jährige sich weiter als Ersatzmann von Bürki auf die Bank setzen oder doch bei einem anderen Verein Stammtorhüter werden will.

BVB: Leben von Ex-Stürmer Jan Koller wird verfilmt

Für die damalige Rekord-Summe von 21 Millionen Mark (heute: 10,5 Millionen Euro) kam 2001 Jan Koller vom zu Borussia Dortmund. Der 2-Meter-Mann sollte in fünf Jahren 59 Tore für den BVB erzielen, nun wird sein Leben verfilmt.

Der Tscheche erklärte gegenüber der Agentur CTK, dass die Dreharbeiten bereits begonnen hätten. In der Dokumentation soll die Geschichte des heute 47-Jährigen erzählt werden, für den Februar 2022 ist die Premiere von "Jan Koller - die Geschichte eines einfachen Jungen" angesetzt.

Koller hatte es binnen weniger Jahre aus seinem Geburtsort Smetanova Lhota mit gerade einmal 267 Einwohnern zum Nationalspieler geschafft, noch heute sind seine 55 Treffer für die Nationalmannschaft Tschechiens Rekord.

Zwischen 2001 und 2006 spielte der Angreifer für den BVB, danach kickte der Tscheche noch bei der , dem , bei KS Samara in und schließlich in Cannes, wo er seine Karriere ausklingen ließ.

BVB: Reinier-Leihe könnte vorzeitig enden

Das Gastspiel des brasilianischen Offensivtalents Reinier bei Vizemeister Borussia Dortmund könnte früher enden als gedacht. Laut einem Bericht der spanischen Sportzeitung Marca ist der 18-Jährige mit seiner Situation beim Bundesligisten unzufrieden. Daher soll es in Kürze zu einem Gespräch zwischen dem spanischen Rekordmeister und dem BVB kommen.

Reinier ist von den Königlichen bis Juni 2022 an die Dortmunder ausgeliehen. In der Bundesliga kam er allerdings bisher nur 70 Minuten zum Einsatz, insgesamt stand er erst 136 Minuten für den BVB in Pflichtspielen auf den Platz. Real sieht laut Marca dadurch die erhoffte Weiterentwicklung gefährdet.

Reinier hat in der Dortmunder Offensive mit Erling Haaland, Marco Reus, Jadon Sancho, Giovanni Reyna, Julian Brandt, Thorgan Hazard und Youssoufa Moukoko viel Konkurrenz.

