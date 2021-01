BVB, News und Gerüchte: Chelsea blitzt bei Haaland ab, Bamba bleibt - alle Infos zu Borussia Dortmund heute

BVB-Star Erling Haaland hat angeblich das Interesse des FC Chelsea geweckt, die Blues würden jedoch abblitzen. Alle News zu Borussia Dortmund.

muss am Abend beim punktgleichen Tabellendritten Bayer Leverkusen ran. Nach dem enttäuschenden 1:1 gegen Schlusslicht wollen die Westfalen im Rheinland zurück in die Spur finden.

Am Montag hatten Gerüchte aus die Runde gemacht. Der soll laut The Athletic konkretes Interesse an Stürmerstar Erling Haaland bekunden. Wie die Bild-Zeitung nun berichtet, dürften sich die Blues jedoch die Zähne ausbeißen. Dortmunds Verantwortliche seien nicht daran interessiert, den Norweger ziehen zu lassen.

Außerdem: Eigengewächs Samuel Bamba soll weiter in Dortmund ausgebildet werden und Trainer Edin Terzic stärkt Julian Brandt den Rücken.

Mehr Teams

-Vizemeister Borussia Dortmund am Dienstag. Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte zum BVB vom Tage. Borussia Dortmund, alles Wissenswerte: In separaten Artikeln könnt Ihr Euch über alles informieren, was in den vergangenen Tagen passiert ist.

BVB, News und Gerüchte: Chelsea blitzt mit Haaland-Interesse ab

Der FC Chelsea soll ein Auge auf BVB-Star Erling Haaland geworfen haben. Wie das britische Medium The Athletic berichtet, sollen die Engländer sogar bereit sein, mehr als 100 Millionen Euro für den Norweger zu bieten. Allerdings dürfte das Interesse der Blues ins Leere laufen.

Der Bild-Zeitung zufolge wollen die Dortmunder Verantwortlichen ihren Torjäger unter keinen Umständen ziehen lassen. Der Norweger besitzt bei den Schwarz-Gelben noch einen langfristigen Vertrag bis 2024, eine mögliche Ausstiegsklausel ist demnach im Arbeitspapier Haalands nicht verankert - zumindest nicht in diesem Sommer.

Haaland war im Januar 2020 von Red Bull Salzburg ins Ruhrgebiet gewechselt und entwickelte sich seither zum absoluten Leistungsträger. In 35 Pflichtspielen steuerte der Youngster satte 35 Tore bei.

In der jüngeren Vergangenheit war Haaland immer wieder mit europäischen Top-Klubs in Verbindung gebracht worden. Neben Chelsea sollen auch und der an einer Verpflichtung interessiert sein.

BVB, News und Gerüchte: Talent Samuel Bamba soll bleiben

Offensivmann Samuel Bamba (16) soll bei Borussia Dortmund bleiben. Wie die Ruhr Nachrichten vermelden, hat der Klub den Fördervertrag des Eigengewächses bis 2024 verlängert.

Bamba spielt bereits seit 2013 für die Jugend des deutschen Vizemeisters. Edwin Boekamp, sportlicher Leiter des Nachwuchsleistungszentrums, erklärte zuletzt, dass der deutsche U-Nationalspieler in den Fokus der Profis gerückt sei: "Da befinden sich schon einige im Visier, unter anderem Angreifer Samuel Bamba und Innenverteidiger Nnamdi Collins, die als U17-Spieler bereits für die U19 im Einsatz sind."

Bild: Getty Images

BVB, News und Gerüchte: Trainer Terzic stärkt Julian Brandt den Rücken

Julian Brandt kommt seit seinem BVB-Wechsel im Sommer 2019 noch immer nicht ins Rollen. Nun erhielt der deutsche Nationalspieler, der in Dortmund häufig ein Dasein als Reservist fristet, Rückendeckung von Trainer Edin Terzic.

"Er hat gegen Mainz ein sehr ordentliches Spiel gemacht, hat sich gut bewegt, war aktiv und für den Gegner nur schwer zu greifen. Wir unterstützen ihn dabei, noch mehr an seine eigenen Stärken zu glauben. Das werden wir auch weiter tun", erklärte der Coach.

🎙️ #Terzic über Julian #Brandt : "Er hat gegen Mainz ein sehr ordentliches Spiel gemacht, hat sich gut bewegt, war aktiv und für den Gegner nur schwer zu greifen. Wir unterstützen ihn dabei, noch mehr an seine eigenen Stärken zu glauben. Das werden wir auch weiter tun." #B04BVB pic.twitter.com/uDwW2PHijT — Borussia Dortmund (@BVB) January 18, 2021

Am Abend gibt es ein Wiedersehen zwischen Brandt und seinen Ex-Kollegen. Die Borussen müssen in der BayArena gegen antreten.

BVB, News und Gerüchte: Die Bundesliga-Tabelle mit Borussia Dortmund