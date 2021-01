BVB (Borussia Dortmund) heute: Reus entschuldigt sich für Fehlschuss, BVB an Ajax-Talent dran - alle News und Gerüchte

Gegen Mainz vergab Marco Reus einen Elfmeter und damit den möglichen Sieg. Sein Patzer tut ihm nun leid. Alle News und Gerüchte zur Borussia.

Für den BVB ( ) war das -Heimspiel gegen den Tabellenletzten aus Mainz wieder mal ein Rückschlag. Gegen die Rheinhessen kam die Borussia nicht über ein 1:1 hinaus und konnte damit die Patzer der Konkurrenten nicht nutzen.

Kapitän Marco Reus vergab in der zweiten Halbzeit beim Stand von 1:1 einen Elfmeter, was ihm hinterher sehr leid tat. Reus bat für seinen Aussetzer um Entschuldigung.

Mit Jude Bellingham und vor allem Thomas Meunier gab es jedoch auch beim Unentschieden zwei Lichtblicke beim BVB. Meunier erzielte nicht nur das Tor und holte den Elfmeter heraus, der Belgier zeigte wohl seine beste Leistung im Dortmund-Trikot.

Außerdem: Die Dortmunder sind angeblich an einem 15-jährigen Talent von Amsterdam dran, das an seinem 16. Geburtstag beim BVB zusagen möchte.

Reus entschuldigt sich bei der Mannschaft für Elfer-Patzer

BVB heute an diesem Sonntag: Alle News und Gerüchte rund um Borussia Dortmund findet Ihr hier in diesem Artikel - ebenso wie Ihr hier alle News der vergangenen Tage findet:

Marco Reus hat sich für seinen verschossenen Elfmeter beim 1:1 der Borussia am Samstag gegen entschuldigt. "Ich hätte das Spiel entscheiden können", klagte der Kapitän bei Sky. "Das tut mir sehr, sehr leid."

Zunächst hatte der Nationalspieler eine "Riesenchance" in der ersten Halbzeit vergeben. In der 75. Minute schoss er dann seinen Elfmeter neben das Tor. "Die Enttäuschung ist groß. Wir wollen weiter nach oben. Aber wir haben es verpasst, einen weiteren Schritt nach vorne zu gehen", erklärte er.

Durch den Patzer gegen Mainz ist die Aufholjagd des BVB in der Tabelle erst einmal gestoppt - und das trotz zahlreicher Chancen. "Nicht in Hülle und Fülle, aber wir hatten Möglichkeiten", meinte Reus, gab aber auch zu: "Wir haben nicht so strukturiert nach vorne gespielt, nicht so gut die Positionen gehalten - wir haben ein bisschen wild gespielt."

BVB gegen Mainz: Zwischen Comeback und Kernschmelze

Der BVB bleibt ein labiles Gebilde. Mit dem Ausrutscher gegen Mainz hat er wieder einen Schritt zurück gemacht. Doch es gibt auch Hoffnung.

BVB holt angeblich Sturm-Talent von Ajax

Borussia Dortmund stellt sich weiter für die Zukunft auf und sichert sich dabei angeblich die Dienste des niederländischen Talents Julian Rijkhoff von Ajax. Wie De Telegraaf berichtet, soll der 15-Jährige nach seinem 16. Geburtstag am 25. Januar einen Dreijahresvertrag beim BVB unterschreiben.

Rijkhoff läuft seit dieser Saison für die U17 des niederländischen Erstligisten auf und verzeichnet dabei zurzeit eine Quote von neun Toren in vier Einsätzen. Auch für die U15 der Elftal netzte der junge Angreifer seit seinem Debüt im vergangenen Jahr fünfmal.

Ajax befand sich dem Bericht zufolge mit Rijkhoff bereits in Gesprächen über einen ersten Profivertrag, der Mittelstürmer war mit dem Angebot jedoch nicht zufrieden. Somit erhalten die Amsterdamer bei einem Wechsel nach Dortmund lediglich eine Ausbildungsentschädigung.

Meunier und Bellingham stark, der Rest nicht: Die BVB-Noten

Thomas Meunier und Jude Bellingham bringen beim 1:1 gegen Mainz ihre Leistung, aber in der Offensive hakt es gewaltig. Hier sind die Noten der BVB-Stars.

BVB: Giovanni Reyna schwärmt von Erling Haaland

Giovanni Reyna hat in einem Interview mit der Bild von seinem Teamkollegen Erling Haaland geschwärmt: "Für uns Offensivspieler ist es großartig, mit einem Stürmer wie Erling zu spielen. Er ist schnell, macht viele Läufe in die Tiefe. In der Zeit, in der er verletzt war, haben wir ihn sehr vermisst – da reicht ein Blick auf seine Statistiken und Zahlen. Er ist ein überragender Spieler", erklärte der US-Amerikaner.

Reyna unternehme auch in seiner Freizeit etwas mit Haaland, auf der PlayStation haben sich beide aber noch nicht duelliert. "Bis jetzt noch nicht, er macht da eher seine eigenen Sachen, wie Bücher lesen. Ich zocke dagegen schon öfter", verriet Reyna.

BVB: Marwin Hitz zögert offenbar bei der Vertragsverlängerung

Torhüter Marwin Hitz (33) von Borussia Dortmund ist sich offenbar nicht sicher, ob er seine Karriere beim Bundesligisten über die Saison hinaus fortsetzen will. Dies berichten die Ruhr Nachrichten.

Demnach soll der BVB gewillt sein, den Schweizer langfristig an sich zu binden und ihm eine Vertragsverlängerung anzubieten. Die Nummer zwei, die hinter Landsmann Roman Bürki eine große Wertschätzung genießt, zögert aber wohl.

Dabei soll Michael Zorc bereits Kontakt mit ihm aufgenommen haben, ein Ergebnis ist bis dato noch nicht zustande gekommen. Für die Schwarz-Gelben verbuchte Hitz bisher 19 Einsätze.

Hintergrund für die noch ausstehende Entscheidung über seine Zukunft soll dem Bericht zufolge sein, ob der 33-Jährige sich weiter als Ersatzmann von Bürki auf die Bank setzen oder doch bei einem anderen Verein Stammtorhüter werden will.

