BVB-Trainer Edin Terzic? Union-Manager Ruhnert: "War nicht immer einfach mit ihm"

Als Edin Terzic noch Spieler war, war zeitweise Union-Manager Oliver Ruhnert sein Coach. Der berichtet nun von seinen Erfahrungen mit dem BVB-Trainer.

Borussia Dortmunds neuer Trainer Edin Terzic soll in jungen Jahren als Spieler der Sportfreunde Oestrich-Iserlohn kein einfacher Zeitgenosse im positiven Sinne gewesen sein. Das berichtete sein damaliger Trainer und heutiger Manager von , Oliver Ruhnert, dem kicker.

"Es war nicht immer einfach mit ihm", sagte Ruhnert. Dies habe jedoch nicht an persönlichen Verfehlungen Terzics gelegen. Es sei schwierig gewesen, "weil er viel nachgefragt hat. Er war sehr fokussiert, hat schon damals viel organisiert. Dass er es jetzt in die geschafft hat, passt zu dem Edin, den ich kennengelernt habe."

Während Terzic als Spieler eine große Karriere verwehrt blieb und er lediglich in der Oberliga und Regionalliga für Westfalia Herne, Wattenscheid und Cloppenburg kickte, wurde der 38-Jährige nach der 1:5-Niederlage des BVB gegen den und der Entlassung von Lucien Favre in Dortmund vom Co- zum Cheftrainer des Bundesligisten befördert.

Sein Debüt gewann der 38-Jährige gegen mit 2:1, gegen Union und seinen Ex-Trainer Ruhnert verlor Terzic mit seinem BVB am Freitagabend mit 1:2. "Die Aufgabe hier ist nicht leicht. Aber das ist keine im professionellen Fußball", sagte Terzic nach seiner ersten Niederlage als BVB-Cheftrainer. "Wir stellen uns alle gemeinsam dieser Aufgabe. Wir alle sind bereit, das Team zu ziehen, aber auch mal zu drücken, wenn es erforderlich ist."

Terzic wurde 2010 gemeinsam mit Hannes Wolf, dem heutigen Trainer der deutschen U18-Nationalmannschaft, von Jürgen Klopp zum BVB geholt und übernahm neben einem Assistentenjob auch Aufgaben im Scoutingteam um Sven Mislintat. "Wir wurden damals alle von Klopp sozialisiert. Der Fußball unter ihm war intensiv und offensiv, aber trotzdem komplex", sagte Wolf dem kicker.

BVB-Trainer Terzic hat "den Pragmatismus, den es braucht"

2013 bat der Dortmunder U16-Cheftrainer Terzic, dem Wolf "den Pragmatismus" attestierte, "den es braucht", bei BVB-Sportdirektor Michael Zorc um die Freigabe, um Co-Trainer von Slaven Bilic bei und zu werden. 2018 kehrte er zum BVB zurück, wurde Assistent von Favre und nun zumindest vorerst bis Sommer zum Cheftrainer befördert.

Positive Einflüsse seien nach Angaben von Abwehrchef Mats Hummels und Sportdirektor Zorc bereits nach zwei Spielen spürbar. "Wir haben mehr Spirit auf dem Platz", sagte Hummels trotz des 1:2 bei Union Berlin. Zorc spüre "mehr Leben" in der Mannschaft. Zum Jahresabschluss gastieren die Dortmunder am Dienstag im Pokal bei Eintracht Braunschweig (ab 20 Uhr im LIVE-TICKER).

Anschließend erwarte Zorc eine Steigerung der Mannschaft von Terzic, denn nach der kurzen Weihnachtspause könne "vernünftig trainiert und das eine oder andere neu justiert" werden.