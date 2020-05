BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Schalke 04: TV, LIVE-STREAM, Highlights, TICKER, Aufstellungen und Co. - hier läuft das Revierderby live

Das Revierderby steht an! Im Stadion sind keine Zuschauer erlaubt - Ihr könnt das Spiel dennoch live verfolgen. Hier gibt's alle Infos dazu.

Es ist das wichtigste Spiel der Saison im Pott - gegen den ! Heute Nachmittag steigt das Revierderby zum 96. Mal in der - zum ersten Mal jedoch ohne Fans im Stadion. Anstoß im Signal Iduna Park ist um 15.30 Uhr.

Alle Fans der Dortmunder und Schalker sind heute auf die Übertragung an den Bildschirmen angewiesen, da die Bundesliga nach der Coronapause nur vor leeren Rängen ausgetragen werden kann.

Für den BVB ist es bereits das zweite "Geisterspiel" der Saison. Auch das Rückspiel im Achtelfinale der Champions League gegen PSG fand vor leeren Rängen statt, der BVB schied dabei aus der Königsklasse aus.

Mehr Teams

Ihr dürft nicht ins Stadion? Keine Sorge, in diesem Artikel gibt es alle Informationen zur Übertragung des Revierderbys BVB vs. Schalke 04 im TV und LIVE-STREAM. Außerdem präsentieren wir Euch kurz vor Anpfiff die Aufstellungen.

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Schalke 04: Das Bundesligaspiel im Überblick

Duell Borussia Dortmund vs. FC Schalke 04 Datum Samstag, 16. Mai 2020 | 15.30 Uhr Ort Signal Iduna Park, Dortmund Zuschauer 81.365 Plätze (aber Geisterspiel)

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Schalke 04: Die Bundesliga heute live im TV sehen - wo geht das?

Fans beider Vereine werden sich erinnern können: In der vergangenen Saison lief das Revierderby live und in voller Länge im Free-TV in der ARD. Doch auf welchem Sender wird Dortmund gegen Schalke dieses Mal gezeigt?

BVB gegen Schalke 04 läuft live im Pay-TV bei Sky

Die Antwort ist eindeutig: Der Kracher am heutigen Nachmittag läuft in voller Länge ausschließlich beim Bezahlsender Sky. Dieses Mal gibt es keine Ausnahmeregelung, die es einem Sender wie der ARD ermöglicht, das Spiel komplett im Free-TV zu übertragen.

Bei BVB vs. Schalke 04 innerhalb der Konferenz geht's mit den Vorberichten auf Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 1 HD um 15.30 Uhr. Ab 15.15 Uhr könnt Ihr das Einzelspiel auf den Sendern Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga 2 HD schauen.

Kommentiert wird das ganze Geschehen von Jonas Friedrich, der Euch während der 90 Minuten am Mikrofon begleitet. Hier gibt's die Infos zur Übertragung im Überblick:

Beginn der Übertragung: 14.30 Uhr

14.30 Uhr Anstoß: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Sender: Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga 2 HD

Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga 2 HD Kommentator: Jonas Friedrich

Die Sky-Sender sind allerdings verschlüsselt und werden nur mit einem Abonnement freigeschalten. Alle Infos zu einem Sky-Abo könnt Ihr auf der offiziellen Webseite des Senders nachlesen.

BVB gegen Schalke 04 läuft live im Free-TV bei Sky Sport News HD

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Schalke 04 wird live bei Sky gezeigt / übertragen, das steht fest. Doch zeigt auch das Free-TV Bilder vom Revierderby nach der Coronapause. Sky Sport News HD zeigt / überträgt das Spiel im Rahmen der Sky-Konferenz live im Free-TV.

Der Grund dafür ist das Coronavirus, weswegen Sky sich dazu entschieden hat, Fußball live im Free-TV auszustrahlen.

BVB vs. FC Schalke 04 live im Free-TV bei Sky Sport News HD in der Konferenz - die weiteren Spiele

Hoffenheim vs.

Leipzig vs. Freiburg

vs.

vs.

Eine Alternative zu Sky und Sport News HD? Die gibt es, denn BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Schalke 04 wird auch live im Stream übertragen.

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Schalke 04: Die Bundesliga heute im LIVE-STREAM schauen - so klappt's

Auch im Internet ist Sky der exklusive Anbieter des Revierderbys. Der Sender überträgt Dortmund gegen Schalke im LIVE-STREAM über die Portale Sky Go und Sky Ticket.

Sky Go zeigt / überträgt BVB gegen Schalke im LIVE-STREAM

Alle Sky-Kunden, die heute Nachmittag um 15.30 Uhr nicht vor dem Fernseher sitzen können, haben die Möglichkeit, das Spiel über Sky Go zu schauen. Hier findet Ihr einen LIVE-STREAM zum Spiel, der auf allen mobilen Geräten abrufbar ist.

Die Übertragung gleicht dabei der im Fernsehen, startet also bereits um 14.30 Uhr mit Vorberichten und wird ab 15.15 Uhr live aus dem Stadion gesendet.

Um den LIVE-STREAM abrufen zu können, müsst Ihr die Anwendung Sky Go auf Euer Smartphone, Tablet, Euren Laptop oder PC laden und Euch mit Eurem PIN einloggen. Die Details zum Login werden bei Vertragsabschluss ausgehändigt.

Sky Ticket zeigt / überträgt Borussia Dortmund gegen Schalke 04 heute im LIVE-STREAM

Sky bietet mit Sky Ticket eine zweite Möglichkeit an, das Spiel im LIVE-STREAM verfolgen zu können. Hier könnt Ihr Euch auch noch spontan vor dem Spiel anmelden und müsst kein langfristiges Abo abschließen.

Mit Sky Ticket erhaltet Ihr Zugang zu den LIVE-STREAMS, jedoch keine Freischaltung für die Sender an Eurem Fernseher. Ihr seid dort also auf die Übertragung im Internet angewiesen.

Der erste Monat Sky Ticket kostet Euch mit dem Sportpaket 9,99 Euro, danach erhöht sich der monatliche Preis auf 29,99 Euro. Alle weiteren Informationen findet Ihr hier.

BVB vs. Schalke 04 heute im kostenlosen LIVE-STREAM bei Sky Sport News HD

Ihr habt es im oberen Abschnitt schon gelesen: Die Bundesliga kommt am Samstagnachmittag in der Konferenz bei Sky Sport News HD. Dadurch könnt Ihr die Bundesliga auch live im Internet ansehen.

Der 24-Stunden-Stream von Sky Sport News HD überträgt die höchste deutsche Spielklasse am Samstag live. Hier gelangt Ihr zum LIVE-STREAM.

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Schalke 04: Die Highlights seht Ihr auf DAZN

Wer die Live-Übertragung des Spiels verpasst hat, ist bei DAZN am besten aufgehoben. Hier könnt Ihr bereits 40 Minuten nach Abpfiff die Highlights zwischen Dortmund und Schalke abrufen. Das Video steht gegen 18 Uhr allen Abonnenten auf Abruf zur Verfügung.

Mit dem DAZN-Abo könnt Ihr Euch also jederzeit auf der Plattform einloggen und Highlights der Bundesligaspiele schauen, wann immer es Euch passt! Für Neukunden ist der erste Monat bei DAZN sogar kostenlos. Erst danach werden 11,99 Euro monatlich fällig.

Zum Angebot des Streaming-Dienstes zählen neben den Bundesliga-Highlights auch die kompletten Freitags- und Montagsspiele der Bundesliga, und sowie die , und . Hier findet Ihr einen stets aktuellen Überblick über die LIVE-STREAMS von DAZN.

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Schalke 04: Goal schreibt Euch einen kostenlosen LIVE-TICKER

Selbstverständlich ist auch Goal mit von der Partie und berichtet Euch via LIVE-TICKER vom Spiel. Hier wird im Minutentakt das Geschehen geschildert und mit interessanten Analysen und Statistiken aufbereitet.

Und das Beste: Der TICKER ist absolute kostenlos! Ihr müsst weder ein Abo abschließen noch etwas bezahlen. Klickt Euch über diesen Link direkt dorthin!

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Schalke 04: Die Aufstellungen

In diesem Abschnitt erfahrt Ihr kurz vor Anpfiff, welche 22 Spieler bei Anstoß auf dem Platz stehen werden. Schaut für die neuesten Infos später noch einmal vorbei!

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Schalke 04: Die Übertragung der Bundesliga im TV und LIVE-STREAM