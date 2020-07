BVB: Absage von Allegri, Bellingham-Transfer vor Vollzug - alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund

Ex-Juve-Coach Massimiliano Allegri erteilte dem BVB offenbar eine Absage. Der Transfer von Jude Bellingham steht wohl bevor. Alle BVB-News.

treibt die Planungen für die kommende Saison voran. Personell könnte der BVB-Kader in Kürze durch ein englisches Talent bereichert werden, das kurz vor einem Wechsel nach Dortmund steht.

Derweil wird aus berichtet, dass die BVB-Klubführung in jüngster Vergangenheit den ehemaligen Juventus-Trainer Massimiliano Allegri bezüglich einer Zusammenarbeit kontaktiert haben soll.

Außerdem: Thorgan Hazard und Emre Can erhalten neue Rückennummern.

Borussia Dortmund, die wichtigsten News und Gerüchte: Alles rund um den BVB am Freitag findet Ihr hier.

BVB erhielt wohl Absage von Ex-Juve-Coach Allegri

Borussia Dortmund hat offenbar eine Absage vom ehemaligen Juventus-Trainer Massimiliano Allegri erhalten. Das berichtet Sky Italia.

Dem Bericht zufolge habe die BVB-Klubführung den Italiener bezüglich einer etwaigen Zusammenarbeit kontaktiert, der 52-Jährige habe jedoch abgelehnt. Zu welchem Zeitpunkt die Kontaktaufnahme stattgefunden haben soll, geht aus dem Bericht jedoch nicht hervor.

Allegri war zuletzt zwischen 2014 und 2019 bei tätig und gewann mit den Bianconeri unter anderem fünf Meistertitel in Folge. Nach seinem Abschied legte er ein Sabbatjahr ein.

BVB: Transfer von Jude Bellingham angeblich fix

Borussia Dortmund hat wohl das Rennen um das englische Supertalent Jude Bellingham gewonnen. Wie die Bild -Zeitung berichtet, verpflichtet der BVB den 17 Jahre alten Mittelfeldspieler von Birmingham City für 23 Millionen Euro und gibt Bellingham einen Fünfjahresvertrag.

Bellingham gehört zu den begehrtesten Jungstars Europas, debütierte schon mit 16 für Birminghams Profis. Mit dem Spieler soll sich Dortmund schon länger einig sein, zuletzt bemühten sich aber auch andere Klubs um den Youngster.

BVB: Neue Rückennummern für Thorgan Hazard und Emre Can

Die beiden Mittelfeldspieler Emre Can (26) und Thorgan Hazard (27) von Borussia Dortmund laufen künftig mit anderen Rückennummern auf also noch in der Vorsaison 2019/20.

Hazard, der in seiner Debütspielzeit beim BVB die 23 auf dem Rücken trug, wird in der Saison 2020/21 mit der Nummer 10 auf Torejagd gehen. Diese hatte zuletzt Mario Götze getragen, mit dem sich der Klub auf eine Trennung geeinigt hatte.

BVB: Pep Guardiola schließt Rückkehr von Jadon Sancho zu aus

Pep Guardiola hat eine Rückkehr des ehemaligen City-Spielers Jadon Sancho nach Manchester ausgeschlossen. "Als er sich entschieden hat, nach Dortmund zu gehen, hat er das nicht getan, um sich dann zwei Jahre danach dafür zu entscheiden zurückzukommen. Das würde keinen Sinn ergeben", sagte der Coach der Skyblues bei einer Pressekonferenz am Mittwoch über Sancho. "Er wollte nicht mehr hier sein, also wird er auch nicht zurückwollen."

Sancho wurde in London geboren und spielte zwischen 2015 und 2017 in der Jugend der Citizens, dann sicherte sich die Borussia für eine Ablöse von nur 7,84 Millionen Euro die Dienste des 21-Jährigen, der mit einer Rückkehr auf die Insel zu Citys Stadtrivalen in Verbindung gebracht wird.

"Ich glaube nicht, dass es so kommt", sagte BVB-Boss Watzke im Sport1 -Doppelpass zu einem möglichen Abgang, schränkte allerdings ein: "Wenn Jadon auf uns zukommt und sagt, ich möchte unbedingt weg, was bislang nicht der Fall war und sich ein Verein meldet, der eine entsprechende Ablöse bezahlt, dann muss man das besprechen."