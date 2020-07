BVB: Interesse an United-Talent Angel Gomes, Frist für Jadon Sancho - alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund

Borussia Dortmund streckt wohl die Fühler nach einem englischen Mittelfeldspieler aus. Jadon Sancho muss sich rechtzeitig entscheiden. Alle BVB-News.

Nach Abschluss der -Saison 2019/20 nimmt bereits die Planungen für die kommende Spielzeit auf. In Sachen Transfers könnte sich beim BVB in den nächsten Wochen einiges tun.

Derzeit gerät offenbar der englische Nachwuchsspieler Angel Gomes, der zuletzt bei unter Vertrag stand, ins Visier der BVB-Klubführung.

Indes setzt der BVB eine Frist bezüglich Jadon Sancho: Der Engländer muss sich im Hinblick auf seine Zukunft angeblich bis zu einem bestimmten Termin entschieden haben.

Borussia Dortmund, die wichtigsten News und Gerüchte: Alles rund um den BVB am Mittwoch findet Ihr hier.

BVB angeblich an United-Talent Angel Gomes interessiert

Borussia Dortmund ist offenbar an einer Verpflichtung des englischen U20-Nationalspielers Angel Gomes interessiert. Das berichtet der Journalist Graeme Bailey, der unter anderem für den Daily Mirror schreibt.

Der 19-Jährige hat seinen auslaufenden Vertrag bei Manchester United nicht verlängert und ist ab sofort ablösefrei zu haben. Laut Bailey zähle der BVB zu den Interessenten.

Gomes stammt aus der Jugend der Red Devils und kam zuletzt vorzugsweise in der zweiten Mannschaft von United zum Einsatz. Für die Profis stand er in der laufenden Saison unter anderem fünfmal in der Premier League auf dem Platz.

BVB: Sancho-Frist und Interesse an Bellingham

Borussia Dortmund hat sich im Hinblick auf die Zukunft von Jadon Sancho angeblich eine Frist gesetzt. Wie die WAZ berichtet, soll bis zur Beginn der Saison 2020/21 Klarheit über die Situation um den Engländer herrschen.

Dies würde wiederum bedeuten, dass sich der 20-Jährige bis zum Saisonstart entscheiden müsste, wenngleich die Schließung des Transfermarkts erst im Oktobober erfolgen könnte.

Unabghängig von der Personalie Sancho ist der BVB weiterhin darum bemüht, dessen Landsmann Jude Bellingham nach Dortmund zu locken, will die Ablöse aber noch etwas drücken.

BVB - Bayern-Boss Rummenigge: Darum wurde Klopp nocht nicht Trainer in München

Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge vom FC Bayern hat bei Sport Bild über ein mögliches Engagement von Ex-BVB-Trainer Jürgen Klopp in München gesprochen.

Der heutige Coach des sei immer Thema beim deutschen Rekordmeister gewesen, jedoch war, "wann immer wir einen Trainer gesucht haben, Jürgen Klopp unter Vertrag", so Rummenigge. "Man darf auch nicht vergessen: Wir waren in den vergangenen Jahren mit Top-Trainern gesegnet. Jupp Heynckes, Pep Guardiola, Louis van Gaal und auch jetzt Hansi Flick. Wenn du einen Trainer suchst, muss es auch vom Timing her passen."

BVB-Keeper Bürki: "Sancho sollte keine Sonderrechte haben"

BVB-Keeper Roman Bürki (29) hat im Umgang mit Youngster Jadon Sancho klare Regeln eingefordert: "Er sollte keine Sonderrechte haben. Spieler in seinem Alter lernen das nur, wenn wir ihnen gemeinsam Grenzen aufzeigen. Man kann nicht immer sagen: 'Er ist noch jung, er ist noch jung...' Der Lerneffekt muss irgendwann eintreten", sagte der Schweizer im Bild -Interview.

Es gebe "in einer Mannschaft Regeln. Und wer sich nicht daran hält, der wird sportlich bestraft. Das tut Spielern übrigens deutlich mehr weh, als wenn man ihnen eine Geldstrafe aufbrummt", ergänzte er. In seiner Zeit beim BVB wurde der Engländer unter anderem durch mehrere Verspätungen oder verlängerten Urlaub auffällig, wofür er aus dem Kader gestrichen wurde.

Auch die überschwängliche Berichterstattung macht Bürki für Sanchos Verhalten verantwortlich. "Ständig wird in den Zeitungen über Super-Sancho geschrieben, so wird es schwierig ihm verständlich zu machen, dass er etwas ändern muss. Er wird mit 18 oder 19 schon so gelobt, als wäre er bereits einer der besten Spieler der Welt. Aber das ist ein langer Weg."

Sancho sei ein "spezielle Charakter und guter Typ", der "vielleicht auch deswegen auf dem Rasen so unbekümmert" ist, "weil er vieles easy und locker sieht". Sein Abgang im Sommer wäre "natürlich ein großer Verlust", aber: "Falls es leider doch passieren sollte, hätten wir viele gute, junge Spieler, wie Mateu Morey, Tobias Raschl oder Gio Reyna, die in seine Fußstapfen treten könnten."

Bürki: Favre nicht ständig mit Klopp vergleichen

Nach der blamablen Leistung beim Saisonabschluss gegen Hoffenheim fordert Bürki mit Blick auf die kommende Saison, dass jeder seine eigene Einstellung überdenke: "Diese Winner-Mentalität alles und immer gewinnen zu wollen, kommt von innen heraus. Wir sollten uns in der Vorbereitung noch ein wenig damit beschäftigen. Und darüber nachdenken, was man ändern muss."

Kein Verständnis hat er hingegen für die Kritik an Trainer Lucien Favre: "Ich kann nicht nachvollziehen, wie man einen Trainer in Frage stellen kann, der den Vereins-Punkterekord pro Spiel aufstellt." Auch Vergleiche mit Vorgänger Jürgen Klopp, dessen Emotionalität viele bei Favre vermissen, verbieten sich: "Er ist schon lange nicht mehr Dortmund-Trainer, sondern in Liverpool und hat gerade die Premiere League gewonnen. Das ist nicht fair!"

BVB - Erling Haaland: Das fehlt Borussia Dortmund zur Meisterschaft

Erling Haaland (19) hat sich seinem Teamkollegen Bürki angeschlossen und die fehlende "Gewinner-Mentalität" beim BVB bemängelt. "Das ist das, was Bayern mehr hat als wir. Über eine Saison sind das dann die kleinen Dinge, die eben fehlen, um ganz oben zu stehen. Daran müssen wir arbeiten", sagte er der Sport Bild .

Um den Rückstand auf den FC Bayern in der kommenden Saison zu verkleinern, benötige es "diesen großen Willen, jedes Spiel zu gewinnen." Details seien auf dem absoluten Top-Niveaus entscheidend. Auf Dauer will sich der Norweger nicht mit der Verfolgerrolle zufriedengeben: "Mit dem zweiten Platz bin ich nicht wirklich glücklich."

Nach seinem Wechsel von Salzburg nach Dortmund im Winter erzielte der 19-Jährige bereits 16 Tore, seine Entscheidung für den BVB hat er nicht bereut: "Der BVB ist ein großer Klub, der das Potenzial hat, Titel zu gewinnen. Da will ich dabei sein und meinen Teil zu Erfolgen beisteuern. Unsere Fans verdienen das."

