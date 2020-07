BVB: Favre deutet Transfers an, Topklub verabschiedet sich aus Sancho-Poker - alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund

Die Zukunft von Jadon Sancho ist weiter offen, dennoch könnte es bei Borussia Dortmund weitere Transfers geben. Alle BVB-News.

Nach Abschluss der -Saison 2019/20 nimmt bereits die Planungen für die kommende Spielzeit auf. Viel wird davon abhängen, ob Jadon Sancho den Klub verlässt oder noch ein Jahr bleibt.

Zu wird der Engländer nicht zurückkehren, das machte deren Trainer Pep Guardiola deutlich. Dennoch wollte BVB-Trainer Lucien Favre unabhängig von Sancho weitere Transfers nicht ausschließen.

Borussia Dortmund, die wichtigsten News und Gerüchte: Alles rund um den BVB am Donnerstag findet Ihr hier.

BVB: Pep Guardiola schließt Rückkehr von Jadon Sancho zu Manchester City aus

Pep Guardiola hat eine Rückkehr des ehemaligen City-Spielers Jadon Sancho nach Manchester ausgeschlossen. "Als er sich entschieden hat, nach Dortmund zu gehen, hat er das nicht getan, um sich dann zwei Jahre danach dafür zu entscheiden zurückzukommen. Das würde keinen Sinn ergeben", sagte der Coach der Skyblues bei einer Pressekonferenz am Mittwoch über Sancho. "Er wollte nicht mehr hier sein, also wird er auch nicht zurückwollen."

Sancho wurde in London geboren und spielte zwischen 2015 und 2017 in der Jugend der Citizens, dann sicherte sich die Borussia für eine Ablöse von nur 7,84 Millionen Euro die Dienste des 21-Jährigen, der mit einer Rückkehr auf die Insel zu Citys Stadtrivalen in Verbindung gebracht wird.

"Ich glaube nicht, dass es so kommt", sagte BVB-Boss Watzke im Sport1 -Doppelpass zu einem möglichen Abgang, schränkte allerdings ein: "Wenn Jadon auf uns zukommt und sagt, ich möchte unbedingt weg, was bislang nicht der Fall war und sich ein Verein meldet, der eine entsprechende Ablöse bezahlt, dann muss man das besprechen."

Favre: "Bin der Letzte, der sich gegen einen Titel wehrt"

BVB-Trainer ist mit den Leistungen seiner Mannschaft in der vergangenen Saison zufrieden. "Wir haben uns direkt für die qualifiziert. Mit Leipzig, Gladbach und Leverkusen hatten wir starke Konkurrenz, die wir letztendlich aber dank einer richtig starken Rückrunde souverän in Schach gehalten haben", sagte Favre der Bild .

Verärgert zeigte er sich allerdings mit dem Abschluss der Saison, als der BVB 0:4 gegen Hoffenheim verlor: "Nachdem wir gegen Leipzig Platz zwei erreicht haben, war das Spiel gegen Hoffenheim sehr enttäuschend, wir haben einen rabenschwarzen Tag erwischt. Da gibt es auch nichts schönzureden."

Für die neue Saison wolle sich der BVB "wieder ambitionierte Ziele setzen, aber sie müssen realistisch bleiben". Zudem verwies Favre auf den um 150 Millionen Euro höheren Spieleretat des FC Bayern. "Ich finde, dass wir diese und in der vergangenen Saison sehr nahe daran waren. Ich bin der Letzte, der sich gegen einen Titel wehrt", sagte Favre.

Ob dieser mit oder ohne Jadon Sancho in Angriff genommen wird, ist derzeit noch offen. Ein Verbleib würde Favre zwar "sehr glücklich" stimmen, die Entscheidung liege jedoch nicht beim Trainer. Unabhängig davon deutete er weitere Verpflichtungen zumindest an: "Wir hatten bei der Saisonanalyse ein sehr gutes Gespräch. Es ist alles besprochen, lassen Sie sich mal überraschen."

Bild: Getty Images

Ex-BVB-Nachwuchstrainer Benjamin Hoffmann im Interview: "Als U19-Coach ist man nicht Trainer von einem selbst"

Benjamin Hoffmann war beim BVB in der Jugend Trainer. Im Interview spricht er unter anderem über Klopp und Tuchel, Sanchos Talent und Isaks Probleme.

BVB angeblich an United-Talent Angel Gomes interessiert

Borussia Dortmund ist offenbar an einer Verpflichtung des englischen U20-Nationalspielers Angel Gomes interessiert. Das berichtet der Journalist Graeme Bailey, der unter anderem für den Daily Mirror schreibt.

Der 19-Jährige hat seinen auslaufenden Vertrag bei Manchester United nicht verlängert und ist ab sofort ablösefrei zu haben. Laut Bailey zähle der BVB zu den Interessenten.

Gomes stammt aus der Jugend der Red Devils und kam zuletzt vorzugsweise in der zweiten Mannschaft von United zum Einsatz. Für die Profis stand er in der laufenden Saison unter anderem fünfmal in der Premier League auf dem Platz.

Quelle: Getty

BVB: Sancho-Frist und Interesse an Bellingham

Borussia Dortmund hat sich im Hinblick auf die Zukunft von Jadon Sancho angeblich eine Frist gesetzt. Wie die WAZ berichtet, soll bis zur Beginn der Saison 2020/21 Klarheit über die Situation um den Engländer herrschen.

Dies würde wiederum bedeuten, dass sich der 20-Jährige bis zum Saisonstart entscheiden müsste, wenngleich die Schließung des Transfermarkts erst im Oktobober erfolgen könnte.

Unabghängig von der Personalie Sancho ist der BVB weiterhin darum bemüht, dessen Landsmann Jude Bellingham nach Dortmund zu locken, will die Ablöse aber noch etwas drücken.

Quelle: Imago Images / Team 2

BVB - Bayern-Boss Rummenigge: Darum wurde Klopp nocht nicht Trainer in München

Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge vom FC Bayern hat bei Sport Bild über ein mögliches Engagement von Ex-BVB-Trainer Jürgen Klopp in München gesprochen.

Der heutige Coach des sei immer Thema beim deutschen Rekordmeister gewesen, jedoch war, "wann immer wir einen Trainer gesucht haben, Jürgen Klopp unter Vertrag", so Rummenigge. "Man darf auch nicht vergessen: Wir waren in den vergangenen Jahren mit Top-Trainern gesegnet. Jupp Heynckes, Pep Guardiola, Louis van Gaal und auch jetzt Hansi Flick. Wenn du einen Trainer suchst, muss es auch vom Timing her passen."

Quelle: Getty