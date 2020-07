BVB: Neue Rückennummern für Thorgan Hazard und Emre Can

Bei Borussia Dortmund gibt es Änderungen bei den Rückennummern. Emre Can und Thorgan Hazard haben sich ein neues Trikot ausgesucht.

Die beiden Mittelfeldspieler Emre Can (26) und Thorgan Hazard (27) von laufen künftig mit anderen Rückennummern auf also noch in der Vorsaison 2019/20.

Hazard, der in seiner Debütspielzeit beim BVB die 23 auf dem Rücken trug, wird in der Saison 2020/21 mit der Nummer 10 auf Torejagd gehen. Diese hatte zuletzt Mario Götze getragen, mit dem sich der Klub auf eine Trennung geeinigt hatte.

BVB: Emre Can trägt nun die 23

Die durch den Trikottausch von Hazard frei werdende 23 schnappt sich nun der im Winter zum BVB gestoßene Emre Can. Er machte in der Rückrunde zwölf Bundesligaspiele mit der 27 auf dem Rücken.

TH1️⃣0️⃣@HazardThorgan8 wird ab der kommenden Saison die Nummer 10 auf dem Trikot tragen. 🇧🇪 pic.twitter.com/V4sRxlREoU — Borussia Dortmund (@BVB) July 2, 2020

Erst diese Woche stellte der Vizemeister der Bundesliga sein neues Heimtrikot offiziell vor.