BVB verkauft wohl verliehenen Jeremy Toljan, Inter-Boss kündigt Hakimi-Transfer an - alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund

Während Borussia Dortmund einen Abnehmer für Jeremy Toljan gefunden hat, kündigt Inter-Boss Marotta den Transfer von Achraf Hakimi an. Alle BVB-News.

Im Saisonfinale der ließ sich mit 0:4 von der TSG Hoffenheim vorführen. Im Anschluss beklagte sich der , der nun in die Qualifikation zur muss, über das Auftreten der Dortmunder. Eine Reaktion auf die Aussagen wollte sich BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke nicht nehmen lassen und stärkte dabei auch Trainer Lucien Favre den Rücken.

Für Schlagzeilen sorgen in den letzten Tagen auch die beiden Personalien Achraf Hakimi und Jadon Sancho: Während der Vorstandsboss von , Giuseppe Marotta, den bevorstehenden Transfer von Hakimi angekündigt hat, glaubt Watzke nicht, dass Sancho den BVB im Sommer verlassen wird. Auch zu einem mögllichen Abschied von Neuzugang Erling Haaland äußerte sich der 61-Jährige.

Zudem: Jeremy Toljan wird Borussia Dortmund wohl verlassen. Der aktuell an Sassuolo ausgeliehene Außenverteidiger steht vor einem Verbleib in der .

Borussia Dortmund, News und Gerüchte: Alle relevanten Informationen rund um den BVB am Montag findet Ihr hier.

BVB findet Abnehmer für Jeremy Toljan: zieht Kaufoption

Borussia Dortmund hat offenbar einen Abnehmer für Leihspieler Jeremy Toljan gefunden: Wie Sport1 berichtet, zieht US Sassuolo die vereinbarte Kaufoption in Höhe von fünf Millionen Euro. Für den italienischen Erstligisten spielt Toljan bereits seit Anfang der Saison. Der Außenverteidiger soll in der Serie A einen Vertrag bis 2025 unterschreiben.

"Es gab viele Anfragen für Jerry, nachdem er in so gute Leistungen gezeigt hat. Er fühlt sich in Sassuolo aber sehr wohl und hat sich dort enorm weiterentwickelt", sagte Toljans Berater Ersin Akan bei Sport1: "Der Fakt, dass er sich in der Serie A als Verteidiger wöchentlich mit Top-Stürmern messen darf, hat uns zu einem Verbleib bewegt. Wir sind guter Dinge, dass das jetzt schnell über die Bühne geht."

BVB - Inter Mailand: Vorstandsboss kündigt Verpflichtung von Achraf Hakimi an

Giuseppe Marotta, Vorstandsvorsitzender von Inter Mailand, hat eine bevorstehende Verpflichtung von Borussia Dortmunds Rechtsverteidiger Achraf Hakimi bestätigt. Der Marokkaner war in den vergangenen beiden Spielzeiten von Real Madrid an den BVB ausgeliehen worden.

"Wir sind in fortgeschrittenen Gesprächen, jetzt müssen wir den Transfer noch unter Dach und Fach bringen", sagte Marotta am Sonntag bei Sky Italia . Der morgige Montag sei "ein sehr wichtiger Tag, ich bin optimistisch", führte er aus. Inters Sportdirektor Piero Ausilio habe den Deal "in den letzten zwei Monaten eingefädelt."

Zuletzt hatten Sky und der kicker bereits übereinstimmend berichtet, dass Hakimi statt einer Rückkehr zu Real oder einem weiteren Verbleib in Dortmund vor einem Wechsel nach Mailand steht. Der 21-Jährige soll demnach einen Fünfjahresvertrag bei Inter unterzeichnen.

BVB: Hans-Joachim Watzke geht von Sancho-Verbleib aus

Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat sich zu den Transfer-Spekulationen um Jadon Sancho geäußert. Er sei zuversichtlich, den umworbenen englischen Nationalspieler halten zu können, erklärte der 61-Jährige im Sport1 -Doppelpass. Der erst im Januar verpflichtete Erling Haaland werde definitiv bleiben.

"Zu Erling gibt es nichts zu sagen, er bleibt. Wenn Jadon auf uns zukommt und sagt, ich möchte unbedingt weg - was bisher nicht der Fall gewesen ist - und ein Verein das zahlen will, was wir wollen, dann werden wir das besprechen. Ich glaube aber nicht, dass ein Verein kommt und die Summe zahlt, die wir uns vorstellen", sagte Watzke.

Nach Informationen von Goal und SPOX will Sancho seinen bis 2022 laufenden Vertrag in Dortmund nicht verlängern und plant eine Rückkehr nach . Allen voran ist an dem 20-Jährigen interessiert. Watzke stellte am Sonntag jedoch klar, dass es "keinen einzigen Cent Corona-Rabatt" vonseiten des BVB geben werde.

BVB: Hans-Joachim Watzke stärkt Lucien Favre den Rücken und kontert den VfL Wolfsburg

Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat nach der 0:4-Heimniederlage des BVB gegen die TSG Hoffenheim auf die Kritik des auf Platz sieben abgerutschten Hoffenheimer Konkurrenten VfL Wolfsburg reagiert und BVB-Trainer Lucien Favre den Rücken gestärkt.

"Wenn ich selbst 0:4 verloren hätte, würde ich die Klappe halten", sagte Watzke im Sport1 -Doppelpass mit Bezug auf die Pleite des VfL gegen den FC Bayern. Gleichwohl gestand sich der BVB-Boss ein, dass die Mannschaft nicht ansatzweise ihr Potenzial gegen Hoffenheim abgerufen habe. "Am Abend war ich ziemlich geladen. Das war eine Nicht-Leistung, dafür müssen wir uns entschuldigen."

Trainer Favre stehe allerdings nicht zur Diskussion. "Lucien ist zweimal mit uns Vizemeister geworden. Er hat die Chance verdient, mit einem Rest an Vorurteilen, die es medial gegen ihn gibt, aufzuräumen", erklärte der 61-Jährige. Generell habe man "eine gute Saison" gespielt.

