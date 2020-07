Karl-Heinz Rummenigge: Darum wurde Jürgen Klopp noch nicht Trainer beim FC Bayern

Jürgen Klopp gehört zu den besten Trainern der Welt. Nun erklärte Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge, warum er noch nie konkretes Thema in München war.

Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge vom FC Bayern hat bei Sport Bild über ein mögliches Engagement von Jürgen Klopp in München gesprochen.

Der heutige Trainer des sei immer Thema beim deutschen Rekordmeister gewesen, jedoch war, "wann immer wir einen Trainer gesucht haben, Jürgen Klopp unter Vertrag", so Rummenigge. "Man darf auch nicht vergessen: Wir waren in den vergangenen Jahren mit Top-Trainern gesegnet. Jupp Heynckes, Pep Guardiola, Louis van Gaal und auch jetzt Hansi Flick. Wenn du einen Trainer suchst, muss es auch vom Timing her passen."

Rummenigge schwärmt von Klopp: "Großartiger Trainer"

Der ehemalige Chefanweiser von gehört laut Rummenigge "zu den drei, vier besten Trainern Europas". "Jürgen Klopp ist ein großartiger Trainer und sehr respektvoller Mensch, er thront nicht über anderen oder erzählt, was für ein toller Hecht er ist. Der ist er zwar, aber er betont es nicht", geriet der FCB-Boss regelrecht ins Schwärmen.

Mehr Teams

Klopp ist seit 2015 Trainer bei den Reds und gewann nach der im Vorjahr am vergangenen Wochenende die langersehnte Meisterschaft in . Schon während seiner Zeit beim BVB (2008-2015) wurde er zweimal Meister und holte einmal den . Sein Vertrag in Liverpool läuft bis 2024.