BVB und RB Leipzig buhlen wohl um Norwich-Talent, Barca-Leihspieler Emerson ein Kandidat? Alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund

Borussia Dortmund buhlt angeblich mit RB Leipzig um Norwich-Talent Ben Godfrey und wirft wohl ein Auge auf Barca-Leihspieler Emerson. Alle BVB-News.

treibt die Planungen für die kommende Saison voran. Nach Jude Bellingham von Birmingham-City haben die Schwarz-Gelben offenbar bereits das nächste englische Talent im Auge.

Außerdem buhlt der BVB wohl gemeinsam mit dem FC Bayern und um das 15-jährige PSG-Talent Bitshiabu El Chadaille. Dabei erhält das Trio Konkurrenz von . Daneben soll der BVB auch ein Auge auf Rechtsverteidiger Emerson geworfen haben.

Außerdem äußerte sich der mexikanische Stürmer Jose Macias über die Gerüchte um ein Interesse aus Dortmund und zeigte sich offen für einen Wechsel in die . Und: Der BVB stellt sein neues Torwarttrikot vor.

Borussia Dortmund, die wichtigsten News und Gerüchte: Alles rund um den BVB am Sonntag findet Ihr hier.

BVB und RB Leipzig buhlen offenbar um Ben Godfrey von

Borussia Dortmund und RB Leipzig haben offenbar ein Auge auf Innenverteidiger Ben Godfrey vom englischen Erstligisten Norwich City geworfen. Wie The Sun berichtet, beobachtet das Bundesliga-Duo den 22-Jährigen bereits seit einigen Monaten und möchte ihn in diesem Sommer nach locken.

Godfrey steht bei den Canaries noch bis 2023 unter Vertrag und wäre angeblich für eine Ablöse in Höhe von umgerechnet rund 28 Millionen Euro zu haben. Neben dem BVB und Leipzig sollen auch mehrere Klubs aus der Premier League, darunter , ihr Interesse an dem englischen U21-Nationalspieler bekundet haben.

In seinen Transferbemühungen kann der BVB auf gute Beziehungen bauen. So trainierte Norwich-Coach Daniel Farke zwischen 2015 und 2017 die zweite Mannschaft der Schwarz-Gelben.

2016 war Godfrey von seinem Jugendklub York City nach Norwich gewechselt, wo er in der laufenden Saison in 25 von 33 möglichen Premier-League-Partien in der Startelf stand.

Neues Torwarttrikot des BVB: Waben-Look für Roman Bürki

Nach dem neuen Heimtrikot hat Borussia Dortmund auch seine Torwart-Shirt für die Spielzeit 2020/21 vorgestellt. In der kommenden Saison laufen die Schlussmänner Roman Bürki, Marwin Hitz und Luca Unbehaun in grün, rot und schwarz auf.

🧤 Auch unsere Keeper laufen im neuen Design auf!

Welches von unseren Torwarttrikots der Saison 2020/21 gefällt euch am besten?



🛍 https://t.co/k1ndiaGtws pic.twitter.com/xxJBP23FXo — Borussia Dortmund (@BVB) July 4, 2020

BVB, FC Bayern und RB Leipzig buhlen offenbar um PSG-Talent El Chadaille – Konkurrenz von Real

Borussia Dortmund, der FC Bayern und RB Leipzig buhlen offenbar um den 15-jährigen Bitshiabu El Chadaille von Paris Saint-Germain. Das berichtet der Radiosender RMC. Im Poker um das PSG-Talent erhält das Trio laut fussballtransfers.com Konkurrenz von Real Madrid.

Demnach sollen die Königlichen Favorit auf die Verpflichtung des Innenverteidigers sein. Da El Chadaille noch nicht 16 Jahre alt ist, dürfte er noch keinen Vertrag bei einem anderen Klub unterschreiben. Die Interessenten sollen jedoch derart überzeugt von ihm sein, dass sie ihn zur Not für ein Jahr aus dem Spielbetrieb nehmen würden.

Daneben soll auch PSG-Talent Adil Aouchiche Interesse in der Bundesliga wecken. Demnach haben der FC Bayern, Schalke 04, Borussia Dortmund und RB Leipzig ein Auge auf den Mittelfeldspieler geworfen. Ihn zieht es allerdings aller Voraussicht nach nach Saint-Etienne.

BVB angeblich an Barca-Leihspieler Emerson interessiert - Konkurrenz von drei EPL-Klubs?

Borussia Dortmund hat angeblich Interesse an Rechtsverteidiger Emerson, der derzeit vom FC Barcelona an Real Betis Sevilla verliehen ist. Das berichtet die spanische Zeitung Mundo Deportivo.

Laut des Berichts plant Barca, die eigentlich bis Sommer 2021 angedachte Leihe vorzeitig zu beenden, um den Brasilianer dann weiterverkaufen zu können. Grund für das Umdenken seien die durch die Coronakrise verschärften finanziellen Probleme der Katalanen. Neben dem BVB sollen dabei auch die drei englischen Erstligisten Everton, Tottenham und Newcastle ein Auge auf Emerson geworfen haben.

Jose Macias äußert sich zu BVB-Gerüchten: "Natürlich eine Option, nach Deutschland zu gehen"

Stürmer Jose Macias von Deportivo Guadalajara hat sich zu den Gerüchten um ein angebliches Interesse von Borussia Dortmund geäußert. Der mexikanische Nationalspieler wird schon seit geraumer Zeit mit dem BVB in Verbindung gebracht und soll auch bei auf der Liste stehen.

Im Interview mit transfermarkt.de gab Macias einen Wechsel nach Europa als sein persönliches Ziel aus. So sei es "natürlich kein Geheimnis, dass ich auf dem allerhöchsten Niveau spielen möchte und auf der Welt ist das, denke ich, derzeit in Europa der Fall. Ich bin davon nicht besessen - ganz im Gegenteil. Aber ich glaube, dass ich überall und mit den Besten spielen kann."

Er fügte hinzu: "Ich hoffe, dass ich dieses Ziel lieber früher als später erreichen werde." Dabei könne er sich gut vorstellen, in der Bundesliga zu spielen. Macias erklärte: "Der Fußball ist sehr schnell und dynamisch mit tollen Teams und Spielern. Und natürlich wäre es eine Option, nach Deutschland zu gehen - genau wie überall, wo man mir zutraut, zu helfen."

Angesprochen auf das angebliche Interesse von Real Sociedad und dem BVB sagt er zudem: "Ich bin hier in mit vielen Vereinen in Verbindung gebracht worden. Unabhängig von diesen Teams wäre es mir immer eine Ehre in einem Klub zu spielen, der sich für mich interessiert, und ich würde mich für die Farben und die Menschen, die sie repräsentieren, zerreißen."

Macias ist in Guadalajara geboren und wurde in der Jugend von Chivas ausgebildet. Im vergangenen Jahr spielte der 20-Jährige leihweise beim Club Leon, wo er sich in der Startformation etablierte. Nach seiner Rückkehr zu Chivas im Januar erzielte er vier Tore in acht Partien, ehe die Liga MX aufgrund der Corona-Pandemie abgebrochen wurde.